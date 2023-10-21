Değirmenlik’in kralı var

Birinci Ligde yenilgisiz iki takım olan Yalova ile M.Değirmenlik arasında Bostancı’da oynanan zorlu mücadeleyi Değirmenlik gol kralı Kasım’ın iki golüyle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

YER: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Şahin Coşkun, Ferdi Güzel

YALOVA:Övgü, Azem(DK 86 Erkan), Selçuk, Hamdi(DK 58 Onur), Sergülen(DK 86 Çağın), Civan, Mehmet Kum, Mehmet Ali, Ziya, Hasip, Asrın(DK 69 Tayip).

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Yasin, Adil, Hasan Ulukök(DK 57 Ulaş), Semih, Fırat(DK 80 Cahit), Kağan(DK 90+1 Şükrü), Hüseyin Deynekli, Kasım, İlyas.

GOLLER: DK 45, 77 (pen)Kasım(Miracle Değirmenlik).



8.DK: Kalabalık adamla gelişen Yalova atağında ceza alanı içerisinde Sergülen’in vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

15.DK: Miracle Değirmenlik atağında Fırat’ın ceza alanı dışından vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

19.DK: Yalova kontra atağında Asrın’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

20.DK: Asrın - Ziya verkaçında Ziya’nın vuruşunu Hasan Piro önledi.

45.DK: MiracleDeğirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kasım harika bir gole imza attı.0-1

46.DK: Sol kanattan gelişen Yalova atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Ziya’nın kafa vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.

49.DK: Miracle Değirmenlik atağında Yalova ceza alanı içerisinde Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

52.DK: Kağan Görneçli ile başlayan Miracle Değirmenlik kontra atağında bu oyuncunun pasında Semih’in ceza alanı dışından vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli kaleci Övgü tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım farkı ikiye çıkardı.0-2

88.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Ulaş’ın ortasında ceza alanı içerisinde Kasım’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

