Değirmenlik’in ikinci TC’lisi Muhammet

Sezon öncesi İlyas Yılmaz ile anlaşamayarak yolları ayıran Miracle Değirmenlik takımı bugün adaya getirdiği TC’li oyuncu Muhammet Özdemir ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Miracle Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde, As Başkan Ebru Törehan’ın da yer aldığı görüşme sonrasında TC’li forvet Muhammet Özdemir ile anlaşma sağlayan Miracle Kulüp Başkanı Hakan Törehan, TC’li kontenjanını Muhammet ile tamamlamış oldu.

