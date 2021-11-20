Değirmenlik’i golcüleri coşturdu

Stadyum: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusufcan Dönder, İsmail Egeli
Maraş:Doğukan, Yavmi, Hüseyin Yeşilbaş (Dk.81 Ali), Eray, Serkan (Dk.62 Ramazan), Mustafa Köleli, Çağrı (Dk.46 Mehmet Çavuş), Eren, Hasan Özçelik, Mustafa İnanç, Mehmet
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Raif (Dk.54 Sabri),Kayhan, Turgut (Dk.75 Berdan), Murat (Dk.88 Musa), Salih, Hasan Mercan (Dk.60 Mertkan), Mehmet Parlak, Yusuf, Hüseyin, İlyas
Goller: 48. ve 90.Dk İlyas, 73 ve 83.Dk Murat (Miracle Değirmenlik)
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında Miracle Değirmenlik’i 4 – 0 mağlup ederek 22 puana ulaşıp ikinciliğe yükseldi. Düşüşü süren Maraş ise 11 puana kaldı.
Maçın ilk devresinde Maraş güçlü rakibine gol izni vermezken devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devreye oyuna ağırlığını koyarak başlayan Miracle Değirmenlik, İlyas ile 48’de öne geçti. 0 – 1, 1 – 0’dan sonra sahada istediğini daha iyi yapan Miracle Değirmenlik, 73 ve 83’te Murat Ormancı’nın golleriyle 3 – 0’ı yakaladı. Maçta son sözü ise son anlarda İlyas söyledi. 0 – 4
Hüseyin Hacıömer ve Yasin Kansu idaresindeki Miracle Değirmenlik, aldığı 4 – 0’lık galibiyetle çıkışını sürdürüp, 22 puanla ikinci sıraya yerleşti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.