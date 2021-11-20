Değirmenlik’i golcüleri coşturdu

Miracle Değirmenlik golcüleri İlyas ve Murat Ormancı’nın ikişer gol attıkları maçta Maraş deplasmanında 4 farklı galibiyetle ayrılıp ikinci sıraya yükseldi. Maraş’ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Stadyum: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusufcan Dönder, İsmail Egeli

Maraş:Doğukan, Yavmi, Hüseyin Yeşilbaş (Dk.81 Ali), Eray, Serkan (Dk.62 Ramazan), Mustafa Köleli, Çağrı (Dk.46 Mehmet Çavuş), Eren, Hasan Özçelik, Mustafa İnanç, Mehmet

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Raif (Dk.54 Sabri),Kayhan, Turgut (Dk.75 Berdan), Murat (Dk.88 Musa), Salih, Hasan Mercan (Dk.60 Mertkan), Mehmet Parlak, Yusuf, Hüseyin, İlyas

Goller: 48. ve 90.Dk İlyas, 73 ve 83.Dk Murat (Miracle Değirmenlik)



AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında Miracle Değirmenlik’i 4 – 0 mağlup ederek 22 puana ulaşıp ikinciliğe yükseldi. Düşüşü süren Maraş ise 11 puana kaldı.

Maçın ilk devresinde Maraş güçlü rakibine gol izni vermezken devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devreye oyuna ağırlığını koyarak başlayan Miracle Değirmenlik, İlyas ile 48’de öne geçti. 0 – 1, 1 – 0’dan sonra sahada istediğini daha iyi yapan Miracle Değirmenlik, 73 ve 83’te Murat Ormancı’nın golleriyle 3 – 0’ı yakaladı. Maçta son sözü ise son anlarda İlyas söyledi. 0 – 4

Hüseyin Hacıömer ve Yasin Kansu idaresindeki Miracle Değirmenlik, aldığı 4 – 0’lık galibiyetle çıkışını sürdürüp, 22 puanla ikinci sıraya yerleşti.



