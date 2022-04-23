Değirmenlik’e Yeni Boğaziçi’nden büyük sürpriz

Play-off hattında bulunan Miracle Değirmenlik, kendi evinde konuk ettiği Yeni Boğaziçi takımına 5-1 gibi farklı mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaratırken, Değirmenlik teknik direktörü Emre Perçinci görevden alındı

Stad: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Arif Malek

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Yusuf Kumaş (Dk 46 Cahit), Mehmet Öztürk, Salih Say, Tufan, Abdullah (Dk 31 Fatih), Emre (Dk 90 Can), Murat (Dk 31 Yusuf Özbahar),İlyas, Turgut, Burak (Dk 90 Osman)

Yeni Boğaziçi: Remzi, Burçin, Derviş, Ali Özay Çelik, Çağrı, Hasan Kalfaoğlu, M.Ali Öztemiz (Dk 69 Mehmet Çağakan), Serhat, Ramadan (Dk 80 Tolga), Mustafa Çelik, Cemil (Dk 86 Doğuş)

Goller: Dk 71 İlyas Yılmaz (M.Değirmenlik) Dk 14-57-85 Cemil Awwad Dk 28 Ramadan Ağdaç Dk 38 Ali Özay Çelik (Y.Boğaziçi)



Aksa 1.ligi 28. haftanın önemli maçında Miracle Değirmenlik sahasında Y.Boğaziçi takımına 5-1 mağlup oldu. Cemil attığı 3 golle maça damgasını vururken konuk takım 6 maç sonra ligde kazandı.

Dk 14 Y.Boğaziçi atağında Ramadan'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cemil'in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk 28 Y.Boğaziçi atağında Serhat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Ramadan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Dk 35 Y.Boğaziçi atağında rakiplerini geçen ceza sahası içinde Onurhan ile karşı karşıya kalan Ramadan'ın vuruşunda Onurhan topu kornere attı.

Dk 38 Y.Boğaziçi köşe atışında Ramadan'ın ortasında Ali Özay Çelik'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-3 ilk devre bu skorla tamamlandı.

Dk 57 Y.Boğaziçi atağında savunma arkasına atılan topta sol kanatta topla buluşan Ramadan'ın yerden ortasında Cemil topa dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-4 Dk 70 Y.Boğaziçi atağında Serhat'ın pasıyla topla buluşan Ramadan'ın vuruşunda top direkten döndü.

Dk 71 Değirmenlik atağında Fatih'in pasıyla topla buluşan İlyas Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti.

Dk 85 Y.Boğaziçi atağında Cemil'in vuruşunda top direkten döndü dönen topa Cemil mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-5

Maçta başka gol olmayınca Y.Boğaziçi deplasmanda maçı 5-1 kazandı ve 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla Değirmenlik 54 puanda kaldı. Y.Boğaziçi 38 puana yükseldi.



