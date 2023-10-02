Değirmenlik ve Gönyeli kayıpsız

AKSA 1. LİG 2. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 2. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, ilk haftanın lideri ve takipçisi Miracle Değirmenlik ve Gönyeli ikinci haftayı da kayıpsız tamamladılar.İlk hafta olduğu gibi 2. Hafta da farklı kazanan Miracle Değirmenlik averajla liderliğini sürdürürken, Gönyeli konuk olduğu ilk haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Düzkaya’yı farklı mağlup ederek takibini sürdürdü.Bu hafta oynanan 8 maçın üçü beraberlikle sonuçlanırken, iki maçı deplasman takımları üç maçı ise ev sahibi takımlar kazandı. Toplam 23 golün atıldığı 2. Haftada iki maç golsüz tamamlandı.İlk 2 hafta sonunda Dem’sCons. Çanakkale, Lapta ve Baf Ü. Yurdu takımları puanla tanışamazken, Maraş ile Hamitköy birer beraberlik, M.HacialiYılmazköy, Yalova, Esentepe ve Binatlı takımları ise 2’şer beraberlikle sıralamada yerlerini aldılar.İkinci haftada Mormenekşe ve Gönyeli takımları deplasmanda kazanarak camialarını mutlu ederken , ilk 2 haftada iki beraberliği olan Binatlı ise henüz gol atma başarısı gösteremedi ve kalesini ise gole kapattı.Ligde bu hafta Gönyeli’den İlyas Yılmaz hat-trick yaparken, M.Değirmenlik’ten Kasım Tağman ile Hüseyin Deynekli, M.HaıcaliYılmazköy’den Barış Küçük ve Yalova’dan Mehmet Kum 2’şer kez ağları havalandırdılar. İkinci hafta itibariyle Kasım 5 golle lider durumda olurken, 4 golle İlyas, 3’er golle Hüseyin Deynekli ve Barış onları takip ettiler.Birinci Ligin 2. Haftasında 8 maçta 3 kırmızı kart çıkarken, 36 tane ise sarı kart gösterildi.İlk hafta zorlu Hamitköy maçını kazanan Gönyeli, bu hafta ise ilk haftanın galibi olan Düzkayadeplasmanında da farklı kazanarak Süper Lig iddiasını ortaya koydu.Değirmenlik takımının genç yeteneği Hüseyin Deynekli, hem attığı gollerle, hem de takımına ofansif anlamda katkısıyla galibiyetlerde büyük pay sahibi olarak haftanın futbolcusu oldu.Yeniden 1. Lige dönen Ozanköy takımının tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Haciömer(Batsi), elindeki dar kadroya rağmen iyi ve mücadele eden bir takım oluşturarak ilk 2 haftada takımın 4 puana sahip olmasında büyük paya sahip oldu.Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ve ilk hafta puan kayıpları yaşayan Dem’sCons. Çanakkale ile Mormenekşe arasındaki mücadelede pozisyonlara yakınlığı ve doğru düdükleriyle haftanın hakemi olmayı hak etti.Ozan Mercan(Mormenekşe), Cevdet(Gönyeli), Ertu (Ozanköy), Kasım (M. Değirmenlik)Mahmut(Hamitköy), Çağdaş(Geçitkale), Metin(Gönyeli), Fetin(Mormenekşe), Şükrü (Değirmenlik), Sami (Mormenekşe), Fırat(Değirmenlik), Ahmet Can(Gönyeli),Hüseyin Deynekli(M. Değirmenlik), İlyas (Gönyeli), Mehmet Kum(Yalova)Aksa Birinci Lig 2.Hafta sonuçlarıD.C.Çanakkale –Mormenekşe: 1 – 2Hamitköy – Esentepe: 0 – 0Düzkaya – Gönyeli: 0 – 4M.Değirmenlik – Lapta: 5 - 1Binatlı – Girne H.Evi 0 – 0M.H.Yılmazköy – Yalova: 2 – 2Geçitkale – BafÜ.Yurdu: 2 – 1Ozanköy – Maraş: 2 – 1Aksa Birinci Lig 3.Hafta programıGirne H.Evi – M. HacialiYılmazköyMormenekşe – BinatlıBafÜ.Yurdu – MaraşD.C.Çanakkale – OzanköyGönyeli – M.DeğirmenlikEsentepe – DüzkayaLapta – GeçitkaleYalova - Hamitköy