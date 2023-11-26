banner913
banner932
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
9 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
271 0
 
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
22 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
18 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
14 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
banner964
banner985

Değirmenlik, uzatmalarda güldü

banner989

Değirmenlik konuk ettiği M. Hacıali Yılmazköy karşısında zorlandığı mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek Esentepe’nin mağlup olduğu haftada averajla lider oldu

banner974
Değirmenlik, uzatmalarda güldü
banner971
YER: Değirmenlik Sadık Cemil
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Ekşici.
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Yasin, Kasım, Murat Ormancı(DK 46 Fırat), Hasan Ulukök, Cahit(DK 67 Halil), Hüseyin Deynekli, İlyas, Kağan, Ulaş(DK 62 Hüseyin Sadıklar), Can(DK 37 Şükrü).
MUSTAFA HACIALİ YILMAZKÖY: Hüseyin, Menteş, Tarkan, Özner(DK 89 Ceren), Mehmet Dulkadir(DK 88 Osman), Salih, Mehmet Söker, Barış, Sinan(DK 25 Haydar), Ersal, Chrıslın.
GOLLER: DK 90+3 Fırat, DK 90+10 Kasım(Miracle Değirmenlik).
 
Aksa 1. Ligin 10.haftasında Miracle Değirmenlik konuk ettiği M.Hacıali Yılmazköy’ü uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.
31.DK: Miracle Değirmenlik atağında Murat Ormancı’nın vuruşunu son anda kaleci Hüseyin ayakları ile çıkardı.
67.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın pasında Şükrü’nün ceza alanı içerisinde vuruşunda top üstten auta gitti.
71.DK: Mustafa Hacıali Yılmazköy atağında ceza alanı dışından Haydar’ın vuruşunda top üstten auta gitti.
76.DK: Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün ceza alanı dışından vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+3.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı dışından Fırat’ın vuruşunda kaleci Hüseyin’in çabasına rağmen top filelere gitti.1-0
90+10.DK:Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde Kasım’ın uzak direğe yaptığı vuruş sonrasında top filelere gitti.2-0
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 10 7 2 1 25 5 20 23
2. Esentepe KKSK 10 6 3 1 16 6 10 21
3. Yalova SK 10 5 2 3 16 12 4 17
4. Gönyeli SK 10 5 1 4 21 11 10 16
5. Dem s Cons. Çanakkale TSK 10 4 2 4 16 12 4 14
6. Geçitkale GSK 10 4 2 4 19 21 -2 14
7. Düzkaya KOSK 10 4 2 4 16 18 -2 14
8. Ozanköy SK 10 3 5 2 12 14 -2 14
9. Lapta TBSK 10 4 2 4 13 20 -7 14
10. Hamitköy ŞHSK 10 3 4 3 12 12 0 13
11. Mormenekşe GBSK 10 3 4 3 16 20 -4 13
12. Ünimar Maraş GSK 10 3 3 4 15 14 1 12
13. M. Hacıali Yılmazköy SK 10 2 6 2 13 14 -1 12
14. Girne Halk Evi 10 2 3 5 10 17 -7 9
15. Binatlı YSK 10 1 4 5 4 13 -9 7
16. Baf Ülkü Yurdu 10 1 1 8 7 22 -15 4
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.