Değirmenlik, uzatmalarda güldü

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Ekşici.
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Yasin, Kasım, Murat Ormancı(DK 46 Fırat), Hasan Ulukök, Cahit(DK 67 Halil), Hüseyin Deynekli, İlyas, Kağan, Ulaş(DK 62 Hüseyin Sadıklar), Can(DK 37 Şükrü).
MUSTAFA HACIALİ YILMAZKÖY: Hüseyin, Menteş, Tarkan, Özner(DK 89 Ceren), Mehmet Dulkadir(DK 88 Osman), Salih, Mehmet Söker, Barış, Sinan(DK 25 Haydar), Ersal, Chrıslın.
GOLLER: DK 90+3 Fırat, DK 90+10 Kasım(Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Ligin 10.haftasında Miracle Değirmenlik konuk ettiği M.Hacıali Yılmazköy’ü uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.
31.DK: Miracle Değirmenlik atağında Murat Ormancı’nın vuruşunu son anda kaleci Hüseyin ayakları ile çıkardı.
67.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın pasında Şükrü’nün ceza alanı içerisinde vuruşunda top üstten auta gitti.
71.DK: Mustafa Hacıali Yılmazköy atağında ceza alanı dışından Haydar’ın vuruşunda top üstten auta gitti.
76.DK: Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün ceza alanı dışından vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+3.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı dışından Fırat’ın vuruşunda kaleci Hüseyin’in çabasına rağmen top filelere gitti.1-0
90+10.DK:Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde Kasım’ın uzak direğe yaptığı vuruş sonrasında top filelere gitti.2-0
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|10
|7
|2
|1
|25
|5
|20
|23
|2.
|Esentepe KKSK
|10
|6
|3
|1
|16
|6
|10
|21
|3.
|Yalova SK
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|4
|17
|4.
|Gönyeli SK
|10
|5
|1
|4
|21
|11
|10
|16
|5.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|10
|4
|2
|4
|16
|12
|4
|14
|6.
|Geçitkale GSK
|10
|4
|2
|4
|19
|21
|-2
|14
|7.
|Düzkaya KOSK
|10
|4
|2
|4
|16
|18
|-2
|14
|8.
|Ozanköy SK
|10
|3
|5
|2
|12
|14
|-2
|14
|9.
|Lapta TBSK
|10
|4
|2
|4
|13
|20
|-7
|14
|10.
|Hamitköy ŞHSK
|10
|3
|4
|3
|12
|12
|0
|13
|11.
|Mormenekşe GBSK
|10
|3
|4
|3
|16
|20
|-4
|13
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|1
|12
|13.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|10
|2
|6
|2
|13
|14
|-1
|12
|14.
|Girne Halk Evi
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|-7
|9
|15.
|Binatlı YSK
|10
|1
|4
|5
|4
|13
|-9
|7
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|10
|1
|1
|8
|7
|22
|-15
|4