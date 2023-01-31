Değirmenlik U16 oyuncularına özel izin

KTFF, Değirmenlik’in talebi üzerine U16 kategorisindeki tüm oyunculara bedelsiz kiralık transfer izni verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) açıklama yaparak Miracle Değirmenlik'in talebini kabul ettiğini ve ilgili takımda forma giyen U16 futbolcularının istedikleri takımda bedelsiz geçici / kiralık olarak işlem yaptırabilmesine karar verdi.

Açıklama şöyle;

"Miracle Değirmenlik SK’nın talebi üzerine;

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü 30.01.2023 tarihinde tarafımıza yazılı bir başvuruda bulunarak 2022-2023 Futbol Sezonu’nda kulüpte lisansı bulunan U16 kategorisindeki tüm futbolcuların bedelsiz ve geçici / kiralık olarak istedikleri takımda forma giyebilmeleri hususunda talepte bulunmuştur.

Söz konusu talebin KTFF nezdinde kabul edilmesine ve Miracle Değirmenlik U16 takımında forma giyen futbolcuların geçici / kiralık olarak istedikleri kulüpte işlem yaptırabilmeleri uygun görülmüştür. Ayrıca lisansı Miracle Değirmenlik’te bulunan U16 futbolcularının 2 Şubat 2023 tarihine kadar işlem yapabilmesine karar verilmiştir."



