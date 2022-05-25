Değirmenlik transfere hızlı başladı

KTFF Süper Lig’in yeni temsilcisi Miracle Değirmenlik transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.

Süper Lig’e iddialı bir giriş yapmak isteyen Miracle Değirmenlik, başkent temsilcilerinden Küçük Kaymaklı’nın iki yıldız ismini kadrosuna kattı.

Miracle Değirmenlik, yeşil-siyahlılarıdan Barkın Özaşık ve Bahadır Göçben’i kadrosuna kattı. İki futbolcu ile de el sıkışan Miracle Değirmenlik, Küçük Kaymaklı kulübü ile de her konuda anlaşmaya vardı.

Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ve Asbaşkan Bilbay Eminoğlu, Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina ve K. Kaymaklı Yöneticisi Volkan Bilal Emirkanı, bugün bir araya gelerek transfer konusunda anlaşmaya vardılar ve transferleri resmiyete döktüler.

