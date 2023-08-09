Değirmenlik, tempoyu artırdı

Aşırı sis ve yağış nedeniyle Green Park tesislerinden ayrılıp Maşukiye tesislerine giden Miracle Değirmenlik takımı bir buçuk saatlik idman sonrasında günün ilk idmanını tamamlamış oldu

İzmit Kartepe’de Pazaretsi günü kampa giren Miracle Değirmenlik takımı, kampın üçüncü gününü bugün akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Sabah yaptığı idmanla Kartepe kampındaki dördüncü idmanı geride bırakan Miracle Değirmenlik takımı bugün sabah idmanını Maşukiyespor’un tesislerinde yaptı. Aşırı sis ve yağış nedeniyle Green Park tesislerinden ayrılıp Maşukiye tesislerine giden Miracle Değirmenlik takımı bir buçuk saatlik idman sonrasında günün ilk idmanını tamamlamış oldu.Miracle Değirmenlik As Başkanı Ebru Törehan bugün sabah saatlerinde İzmit Kartepe’ye gelerek takım kampını yerinde ziyaret etti. Sabah yapılan idmanı yerinde takip eden As Başkan Ebru Törehan idman sonrasında oyunculara baklava ikramında bulundu. Takımın yanında olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Ebru Törehan, tüm teknik ekibe ve oyuncu grubuna kazasız belasız çalışma süreci diledi.İzmit Kartepe kampında yoğun çalışan Miracle Değirmenlik takımı TC’li oyuncusu İlyas Barut ve takımın tecrübeli ismi Adil Uçar’a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Green Park Otel’de gerçekleşen doğum günü kutlaması sonrasında oyuncuların neşeli halleri gözden kaçmadı.