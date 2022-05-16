Değirmenlik son virajda

Birinci Lig'de play-off serisinde G.Birliği ile 3 puan, Esentepe ve Karşıyaka ile 5 puan farkı bulunan 32 puanlı M.Değirmenlik 18 Mayıs Çarşamba günü Esentepe karşısında galip gelirse AKSA Süper Lig'e terfi edecek

AKSA Birinci Lig'de play-off serisinde ilk maçlar sonunda M.Değirmenlik avantaj elde etti.

Karşıyaka'yı mağlup eden yeşil beyazlılar Gençler Birliği'nin Esentepe'ye mağlup olmasıyla puan farklarıyla lider olarak ikinci maçlara başlayacak.

G.Birliği ile 3 puan, Esentepe ve Karşıyaka ile 5 puan farkı bulunan 32 puanlı M.Değirmenlik 18 Mayıs Çarşamba günü Esentepe karşısında galip gelirse AKSA Süper Lig'e terfi edecek.

Statüye göre takımların playoff grubunu eşit puanda bitirmeleri halinde ligden getirdikleri puanların ikiye bölünmesinde buçuktan puanını tamamlayan takım geride kalıyor.

Buna göre lig yarışını M.Değirmenlik 58, G.Birliği 57 puanda tamamladığından playoff grubuna iki takım da 29 puanda başlasa da İskele temsilcisi 28,5'dan 29 puana geldiğinden rakibini geçemiyor. İki takım tam puandan seriye başlarsa eşitlik halinde aralarındaki maçtaki üstünlüğe bakılıyor.

Esentepe'nin, Değirmenlik'i mağlup etmesi halinde puan farkı üçün altına ineceğinden yarışın sonucu bu durumda 22 Mayıs'ta son maçlara kalacak.

Birinci Lig playoff 2.maçlarında 18 Mayıs'ta M.Değirmenlik- Esentepe maçı 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda, Gençler Birliği-Karşıyaka maçı da Atatürk Stadı'nda oynanacak.



