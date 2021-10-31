Değirmenlik kazanmasını bildi

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Halil Erdem Canaloğlu
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Kayhan, Turgut (Dk 78 Murat), Mustafa (Dk 90 Mertkan), Salih, Mehmet Parlak, Berdan (Dk 64 Cem), Yusuf, Musa (Dk 46 Osman), Burak, İlyas,
Yalova: Sercan, Hasip, Hakan, Selçuk, Mehmet Kum (Dk 80 Şenol), Ahmet, Erkan (Dk Yasin), Sergülen, Civan, Eyüp (Dk 63 İbrahim), Özcan (Dk 63 Çağan)
Goller: 17.Dk Mehmet Parlak, 57.Dk İlyas (M.Değirmenlik)- 14.Dk Eyüp (Yalova)
AKSA Birinci Ligin şampiyonluk adaylarından Miracle Değirmenlik, ligin güçlü ekiplerinden Yalova karşısında zorlanmasına rağmen 2 – 1 galip gelerek lider ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi.
Maça her 2 ekip de hızlı başlarken Yalova, 14’te Eyüp ile öne geçti. 0 – 1 Golden sonra erken toparlanan Miracle Değirmenlik, 17’de Mehmet Parlak ile eşitliği buldu.
İkinci devreye galibiyet golü bulma hedefiyle giren Değirmenlik, 57’de Turgut Kaçar’ın asistinde golcüsü İlyas ile öne geçti. 2 – 1
2 – 1‘den sonra Miracle Değirmenlik, skoru korumasını bilerek Yalova’yı mağlup etti. Düşüşü devam eden Yalova, ligde 9. sıraya geriledi.
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