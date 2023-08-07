Değirmenlik, Kartepe'de güç depoluyor

Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde bugün sabah İzmit Kartepe’de kampa girdi. Sabah saatlerinde adadan ayrılan ve Kartepe’deGreenPark’da kampa giren yeşil – beyazlılar akşam üzeri saat 18:30’da ilk idmanını gerçekleştirdi. Özgü Bayraraktar nezaretinde aşırı sis altında yaklaşık bir saat idman yapan Miracle Değirmenlik Kartepe’de ilk günü tamamlamış oldu. Yeşil – beyazlılar yarın yapacağı çift idmanla kampın ikinci gününü tamamlamış olacak.
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