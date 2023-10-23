Değirmenlik kaçıyor, Gönyeli kovalıyor

Aksa 1. Lig 5. Haftası geride bıraktığımız hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, zorlu Yalova deplasmanından galibiyetle ayrılan Miracle Değirmenlik liderliğini sürdürdü.
Ligde geçtiğimiz hafta 4 olan namağlup sayısı Yalova’nın yenilmesiyle 3’e inerken, M. Değirmenlik, Esentepe ve M. HacıaliYılmazköy takımları namağlup olarak 5. Haftayı tamamlayan takımlar oldu.
Zirve takipçisi Gönyeli, zorlanmasına karşın evinde kazanarak liderle 1 puanlık farkı korurken M. HacıaliYılmazköy ile Esentepe birer basamak yükseldiler.
HamitköydeplasmandaMormenekşe’yiBinatlı da konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup ederek ilk 3 puanlarını alırlarken, Baf Ülkü Yurdu takımı ise henüz puanla tanışamayarak ligin dibine demir atmış durumda.
Bu hafta oynanan 8 maçta sadece 1 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahipleri, 3 maçı ise deplasman takımları kazanmayı başardı.
Ligin 5. Haftasında kale ağları toplam 28 kez havalanırken, maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. En gollü maç Mormenekşe – Hamitköy arasındaki 3 -5’lik maç olurken ligde bu hafta golsüz maç olmadı.
Ligin en fazla gol atan takımı 18 golle M. Değirmenlik olurken, en az gol yiyen takımlar ise 4’er golle Değirmenlik ve Esentepe takımları oldu. En fazla gol yiyen takım 14 golle Geçitkale olurken, en az gol atan takımlar 2’şer golle Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu takımları oldu.
Bu hafta Mormenekşe’nin golcü ismi Erhan Çınar hat-trick yaparken, Gönyeli’den İlyas Yılmaz, M. Değirmenlik’ten Kasım Tağman ve Hamitköy’den Süleyman Şeb ikişer golle haftayı kapattılar. Gol krallığı yarışında M. Değirmenlik’ten Kasım 10 golle liderliğini sürdürürken, Gönyeli’den İlyas Yılmaz ise 9 gole ulaştı.
Bu hafta oynanan maçlarda kartlar adeta havada uçuştu. 8 maçta 47 sarı kart gösterilirken 5’te kırmızı kart çıktı. En fazla kırmızı kartı ise Esentepe takımı 2 kırmızı kartla gördü.
Haftanın Kare Ası:
Süleyman Şeb(Hamitköy), İlyas (Gönyeli), Fırat(Değirmenlik), Malik(Binatlı)
Haftanın Onbiri
Ali Karal(Düzkaya), Sertaç(Binatlı) Emre(Esentepe), Metin(Gönyeli), Serkan(Düzkaya), Adil(M.Değirmenlik), Ertuğrul(Gönyeli), Ahmet Çağer (Lapta), Ersan (Hamitköy), Kasım(M.Değirmenlik), Erhan(Mormenekşe)
Haftanın Takımı: Hamitköy
Birinci Ligde hedefi üst lig olan Mormenekşe deplasmanına çıkan galibiyeti olmayan Hamitköy takımı ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 5 – 3 galip ayrılarak hem ilk 3 puanını aldı hem de dipten uzaklaştı
Haftanın Futbolcusu: Ahmet Can Temel(Gönyeli)
Gönyeli takımının konuk ettiği Unimar Maraş karşısında ikinci devrede attığı golle 2-1’lik üstünlüğe taşıyan ve maç boyunca kaptanlık görevini en iyi şekilde yaparak takımını ayakta tutan Ahmet Can Temel haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Adamı: Özgü Bayraktar (M. Değirmenlik)
Ligin güçlü ekiplerinden olan Yalova deplasmanında takımını iyi organize eden ve yerinde müdahalelerle sahadan 2 – 0 galip ayrılmasını bilen M.Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
Haftanın Hakemi: Zekai Töre(Mormenekşe – Hamitköy)
Mormenekşe ile Hamitköy arasında oynanan zorluk derecesi yüksek maçta gerek verdiği 2 penaltı kararındaki haklılığı gerekse yan hakemleriyle uyumu ve pozisyonlara yakınlığıyla Zekai Töre haftanın hakemi olmayı hak etti.
AKSA 1.LİG 5. HAFTA SONUÇLARI
Mormenekşe – Hamitköy: 3 – 5
Yalova – M.Değirmenlik: 0 – 2
Gönyeli – Ünimar Maraş: 3 – 1
Lapta – BafÜ.Yurdu: 1 – 0
Girne H.Evi – Düzkaya 2 – 3
Esentepe – Geçitkale 2 – 1
D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy 2 – 2
Binatlı – Ozanköy: 1 – 0
AKSA 1.LİG 6. HAFTA PROGRAMI
Hamitköy – Dem’sCons. Çanakkale
Düzkaya – Mormenekşe
U. Maraş – Esentepe
M. Değirmenlik – Girne H. Evi
Ozanköy – Lapta
Baf Ü. Yurdu – Gönyeli
Geçitkale – Yalova
M. HacıaliYılmazköy – Binatlı
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|5
|4
|1
|0
|18
|4
|14
|13
|2.
|Gönyeli SK
|5
|4
|0
|1
|14
|5
|9
|12
|3.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|3
|9
|4.
|Esentepe KKSK
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|3
|9
|5.
|Yalova SK
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|1
|8
|6.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|5
|2
|1
|2
|11
|5
|6
|7
|7.
|Mormenekşe GBSK
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
|8.
|Lapta TBSK
|5
|2
|1
|2
|5
|7
|-2
|7
|9.
|Ozanköy SK
|5
|2
|1
|2
|7
|10
|-3
|7
|10.
|Düzkaya KOSK
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
|11.
|Girne Halk Evi
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|14.
|Binatlı YSK
|5
|1
|2
|2
|2
|5
|-3
|5
|15.
|Geçitkale GSK
|5
|1
|1
|3
|8
|14
|-6
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|5
|0
|0
|5
|2
|12
|-10
|0