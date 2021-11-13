Değirmenlik hata yapmadı

Miracle Değirmenlik, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta İncirli karşısında hata yapmazken, maçı Turgut Kaçar’ın golleriyle 2 – 0 kazanıp zirve iddiasını sürdürdü. İncirli’nin ise düşüşü devam etti

AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefindeki Miracle Değirmenlik, Burak’ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı maçta İncirli karşısında hata yapmazken, maçı Turgut Kaçar’ın golleriyle 2 – 0 kazanıp zirve iddiasını sürdürdü.

Son olarak Düzkaya’yı hükmen mağlup eden İncirli’nin ise düşüşü devam ederken, galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da gol bulamazken, devre 0 – 0 sona erdi. Miracle Değirmenlik, zaman zaman gerginleşen ikinci devreye etkili başlarken, 53’te Turgut Kaçar takımını 1 – 0 öne geçirdi. 63’te Burak Alsan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Değirmenlik’i 65’te skoru 2 – 0 yapan Turgut Kaçar oldu. Geriye kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Değirmenlik maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

