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Değirmenlik hata yapmadı

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Miracle Değirmenlik, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta İncirli karşısında hata yapmazken, maçı Turgut Kaçar’ın golleriyle 2 – 0 kazanıp zirve iddiasını sürdürdü. İncirli’nin ise düşüşü devam etti

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Değirmenlik hata yapmadı
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AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefindeki Miracle Değirmenlik, Burak’ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı maçta İncirli karşısında hata yapmazken, maçı Turgut Kaçar’ın golleriyle 2 – 0 kazanıp zirve iddiasını sürdürdü.
Son olarak Düzkaya’yı hükmen mağlup eden İncirli’nin ise düşüşü devam ederken, galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Maçın ilk devresinde her 2 takım da gol bulamazken, devre 0 – 0 sona erdi. Miracle Değirmenlik, zaman zaman gerginleşen ikinci devreye etkili başlarken, 53’te Turgut Kaçar takımını 1 – 0 öne geçirdi. 63’te Burak Alsan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Değirmenlik’i 65’te skoru 2 – 0 yapan Turgut Kaçar oldu. Geriye kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Değirmenlik maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 
 
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