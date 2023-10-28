Değirmenlik evinin beyi

Aksa 1. Lig lideri Miracle Değirmenlik konuk ettiği Girne Halk Evi’ni iki Kasım ve Şükrü’nün attığı gollerle 3 – 0 mağlup ederek ne mağlup olarak liderliğini sürdürdü

YER: Değirmenlik Sadık Cemil

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan Özdenkci

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Yasin(DK 78 Kağan), Halil, Hasan Ulukök(DK 85 Murat), Semih(DK 84 Cahit), Adil, Ulaş(DK 59 Şükrü), Hüseyin Deynekli, Kasım, İlyas.

GİRNE HALK EVİ: Burak, Mahmut(DK 75 Soyer), Mehmet Korkmaz, Mustafa Yıldırım, Eşref, Sezer, Mehmet Erfinike(DK 62 Osman), Ayden(DK76 Barış), Mustafa Yaşar, Ahmet, Sezgin(DK 63 Ali).

GOLLER: DK 10,57 Kasım, DK 70 Şükrü(Miracle Değirmenlik).





Aksa 1. Ligin 6. Haftasında lider Miracle Değirmenlik ile Girne Halk Evi Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda karşılaşırken rakibini net bir skorla mağlup eden Değirmenlik liderliğini korudu.

7.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in ceza alanı içerisinde verdiği pasta Kasım’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

10.DK: Bir başka Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in pasında Kasım yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.1-0

26.DK: Girne Halk Evi’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mustafa Yaşar’ın etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

35.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı dışından topun gelişine vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

36.DK: Sol kanttan gelişen Girne Halk Evi atağında Mehmet Erfinike’nin ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

40.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı içersinde müsait durumda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

44.DK: Etkili gelişen bir başka Miracle Değirmenlik kontra atağında İlyas’ın pası ile ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin etkili vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

57.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in pasında boş pozisyonda Kasım farkı ikiye çıkardı.2-0

60.DK: Bir başka etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına girer girmez Şükrü’nün vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

67.DK: Girne Halk Evi kontra atağında Miracle Değirmenlik ceza alanı içerisinde yapılan arka arkaya vuruşları kaleci Hasan Piro önlemeyi başardı.

68.DK: Girne Halk Evi takımının kullandığı serbest vuruşta direk kaleye gönderilen topu kaleci Hasan Piro önledi.

70.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar’ın ortasında ön direkte Şükrü topu filelere gönderdi.3-0

82.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sağ kanattan Hüseyin Deynekli’nin ortasında Şükrü’nün yaptığı kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 3 – 0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Değirmenlik Sadık CemilHüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan ÖzdenkciHasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Yasin(DK 78 Kağan), Halil, Hasan Ulukök(DK 85 Murat), Semih(DK 84 Cahit), Adil, Ulaş(DK 59 Şükrü), Hüseyin Deynekli, Kasım, İlyas.Burak, Mahmut(DK 75 Soyer), Mehmet Korkmaz, Mustafa Yıldırım, Eşref, Sezer, Mehmet Erfinike(DK 62 Osman), Ayden(DK76 Barış), Mustafa Yaşar, Ahmet, Sezgin(DK 63 Ali).Aksa 1. Ligin 6. Haftasında lider Miracle Değirmenlik ile Girne Halk Evi Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda karşılaşırken rakibini net bir skorla mağlup eden Değirmenlik liderliğini korudu.7.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in ceza alanı içerisinde verdiği pasta Kasım’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.26.DK: Girne Halk Evi’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mustafa Yaşar’ın etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.35.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı dışından topun gelişine vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.36.DK: Sol kanttan gelişen Girne Halk Evi atağında Mehmet Erfinike’nin ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.40.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı içersinde müsait durumda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.44.DK: Etkili gelişen bir başka Miracle Değirmenlik kontra atağında İlyas’ın pası ile ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin etkili vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.60.DK: Bir başka etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına girer girmez Şükrü’nün vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.67.DK: Girne Halk Evi kontra atağında Miracle Değirmenlik ceza alanı içerisinde yapılan arka arkaya vuruşları kaleci Hasan Piro önlemeyi başardı.68.DK: Girne Halk Evi takımının kullandığı serbest vuruşta direk kaleye gönderilen topu kaleci Hasan Piro önledi.82.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sağ kanattan Hüseyin Deynekli’nin ortasında Şükrü’nün yaptığı kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 3 – 0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.