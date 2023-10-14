Değirmenlik'e ilk çelme Esentepe'den

Aksa 1. Lig lideri Değirmenlik konuk ettiği Esentepe karşısında iki kez öne geçtiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak ilk puanlarını kaybetti

YER: Değirmenlik Sadık Cemil

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar(DK 46 Ulaş), Yasin, Halil, Hasan (DK 66 Cahit), Semih(DK 46 Adil), Fırat, Şükrü(DK 89 Murat), Hüseyin Deynekli, Kasım(DK 59 Kağan), İlyas.

ESENTEPE: Ahmet, Salih, Oğuz, Devran, Emek(DK 86 Şahin), Mahmut(DK 77 Mehmet Ada), Emre, Semih(DK 46 Tuğra)), Yusuf, Deniz, Ali(DK 46 EgeCan).

KIRMIZI KART:DK 57 Halil Uçar(Miracle Değirmenlik)

GOLLER: DK 35 Kasım pen, DK 79 İlyas(Miracle Değirmenlik). DK 57 Emek, DK 90+5 Oğuz(Esentepe).



Aksa 1. Ligin 4. haftasında lider Değirmenlik ile üst sıralar için mücadele eden Esentepe arasındaki mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

7.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın pasında Şükrü’nün vuruşunu önce kaleci Ahmet sonrasında savunma uzaklaştırdı.

13.DK: Esentepe kontra atağında topu kazanan Salih Kural’ın vuruşunu önce kaleci Hasan Piro sonrasında savunma uzaklaştırdı.

19.DK: Esentepe’nin geliştirdiği yeni bir atakta yapılan ortada kafa vuruşunu Hasan Piro kornere çeldi.

29.DK: Hüseyin Deynekli ile gelişen ev sahibi takım atağında bu oyuncunun ortasında Kasım’ın kontrolü sonrasında yaptığı vuruş kaleci Ahmet’de kaldı.

35.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli ceza alanı içinde kaleci Ahmet tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım takımını öne geçirdi.1-0

57.DK: Esentepe’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Emek harika bir gole imza attı.1-1

79.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Fırat’ın ortasında İlyas kafa vuruşu ile takımını yeniden öne geçirdi.2-1

90+5.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk takım Esentepe atağında Oğuz topu filelere göndererek skora yeniden denge getirdi.2-2

90+9.DK: Esentepe kontra atağında Salih’in ceza alanı dışından sert vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.



