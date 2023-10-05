Davinson Sanchez haftanın 11'inde

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu DavinsonSanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın 11'ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona ererken, haftanın en iyileri de belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın 11'i duyuruldu.

Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu DavinsonSanchez, haftanın 11'ine seçildi.

Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın 11'inde de Brezilyalı futbolcu Tete yer almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en iyi 11'i şöyle: Kaleci Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) Defans DavideCalabria (Milan) FabianSchar (Newcastle United) DavinsonSnchez (Galatasaray) Orta saha Osman Bukari (Kızılyıldız) MiguelAlmiron (Newcastle United) JudeBellingham (Real Madrid) BraisMendez (Real Sociedad) Forvet Bruma (Braga) RasmusHojlund (Manchester United) Danylo Sikan (ShakhtarDonetsk)

