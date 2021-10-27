Dairelerin programında değişiklik

Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçlarının tarihinde değişikliğe gidildi.

1 Kasım Pazartesi oynanacağı açıklanan Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçları, 2 Kasım Salı akşamı oynanacak. Yarı final maçlarında mağlup olanlar 3'lük, galip takımlar ise final maçı oynayacak.

YARI FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:

Saat 19:00'da Gelir ve Vergi Dairesi- Öğretmenler.

Saat 20:00'de ise Devlet Hastanesi- Cezaevi

FİNAL PROGRAMI:

4 Kasım Perşembe

Saat: 19.00'da 3.'lük

Saat 20:00'de Final





