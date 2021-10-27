Dairelerin programında değişiklik

Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçlarının tarihinde değişikliğe gidildi.
1 Kasım Pazartesi oynanacağı açıklanan Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçları, 2 Kasım Salı akşamı oynanacak. Yarı final maçlarında mağlup olanlar 3'lük, galip takımlar ise final maçı oynayacak.
YARI FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:
Saat 19:00'da Gelir ve Vergi Dairesi- Öğretmenler.
Saat 20:00'de ise Devlet Hastanesi- Cezaevi
FİNAL PROGRAMI:
4 Kasım Perşembe
Saat: 19.00'da 3.'lük
Saat 20:00'de Final
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