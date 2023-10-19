Dairelerde yarı finale kalanlar belli oluyor

Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında bir maç dışında B grubu maçları tamamladı. B gurubunda İlköğretim Dairesi ile Sivil Savunma yarı finale kalan takımlar Olurken. A Gurubunda ise bu akşam ertelenen maç olan Vergi Dairesi ile Ortaeğitim Müşavirliği Öğretmenleri maçı saat 18.00'de oynanacakve böylece A Grubu'nda da yarı finalistler belli olacak.
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