Dairelerde yarı finale kalanlar belli oluyor

Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında bir maç dışında B grubu maçları tamamladı. B gurubunda İlköğretim Dairesi ile Sivil Savunma yarı finale kalan takımlar Olurken. A Gurubunda ise bu akşam ertelenen maç olan Vergi Dairesi ile Ortaeğitim Müşavirliği Öğretmenleri maçı saat 18.00'de oynanacakve böylece A Grubu'nda da yarı finalistler belli olacak.

