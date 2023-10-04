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Dairelerde gollü maçlar

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Dairelerde gollü maçlar
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Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. haftanın ilk maçları oynandı. Göçmenköy Halı Sahasında oynanan ve Kutlay Malek’in yönettiği 3. Hafta ilk gün maçları gollü ve çekişmeli geçti.
İlk gün maçlarının sonuçları ve maç programı şöyle:
Din İşleri Dairesi – Vergi Dairesi: 9 – 9
Devlet Hastanesi – Orta Eğitim Öğretmenler: 4 – 7
 
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