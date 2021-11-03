Dairelerde final akşamı

Hasan Ramadan Cemil Daireler arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarı final maçları oynanarak tamamlandı.
Öğretmenler, Vergi Dairesini penaltı vuruşları sonrasında 8 – 7 mağlup ederken, Merkezi Cezaevi de Devlet Hastanesi'ni 8 – 4 mağlup ederek isimlerini finale yazan takımlar oldular.
Bu sonuçlardan sonra Öğretmenler ile Merkezi Cezaevi final oynayacak. Final Maçları 4 Kasım Perşembe akşamı yine Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanacak. Gecede 3.'lük maçı saat 19.00'da final ise Saat 20.00 oynanıp şampiyon takım belirlenmiş olacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleşecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.