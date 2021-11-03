Dairelerde final akşamı

Hasan Ramadan Cemil Daireler arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarı final maçları oynanarak tamamlandı.

Öğretmenler, Vergi Dairesini penaltı vuruşları sonrasında 8 – 7 mağlup ederken, Merkezi Cezaevi de Devlet Hastanesi'ni 8 – 4 mağlup ederek isimlerini finale yazan takımlar oldular.

Bu sonuçlardan sonra Öğretmenler ile Merkezi Cezaevi final oynayacak. Final Maçları 4 Kasım Perşembe akşamı yine Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanacak. Gecede 3.'lük maçı saat 19.00'da final ise Saat 20.00 oynanıp şampiyon takım belirlenmiş olacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleşecek.

