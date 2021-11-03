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Dairelerde final akşamı

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Dairelerde final akşamı
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Hasan Ramadan Cemil Daireler arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarı final maçları oynanarak tamamlandı.
Öğretmenler, Vergi Dairesini penaltı vuruşları sonrasında  8 – 7 mağlup ederken, Merkezi Cezaevi de Devlet Hastanesi'ni 8 – 4 mağlup ederek isimlerini finale yazan takımlar oldular.
Bu sonuçlardan sonra Öğretmenler ile Merkezi Cezaevi final oynayacak. Final Maçları 4 Kasım Perşembe akşamı yine Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanacak.  Gecede 3.'lük maçı saat 19.00'da final ise Saat 20.00 oynanıp şampiyon takım belirlenmiş olacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleşecek.
 
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