Dairelerde 4. Hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil 13. Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları tamamlandı.
Toplam 11 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada maçlar Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynanacak olan karşılaşmalar sonrasında finallere kalan takımlar belli olacak.
Ertelenen Vergi Dairesi-Orta Eğitim Müşavirliği maçı 20 Ekim Cuma saat 19.00’da kaldığı yerden devam edecek.
A Grubu
Takımlar OGBMAYP
Vergi Dairesi33001139
Devlet Hastanesi43011589
Eğitim Müşavirliği32101597
Gümrük Dairesi420212146
B Grubu
Takımlar OGBMAYP
İlk Öğretim Dairesi440042812
Sivil Savunma 430119109
Sos. Sigortalar 420217176
Dev. Piyangoları 420221406
Din İşl. Müşavirliği410321453
Turnuvada oynanacak maçlar:
17 Ekim Salı
Saat 19.00 Gümrük Dairesi-Eğitim Müşavirliği
Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Vergi Dairesi
18 Ekim Çarşamba
Saat 19.00 Din İşleri Müşavirliği-Sosyal Sigortalar
Saat 20.00 Sivil Savunma-Devlet Piyangoları
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