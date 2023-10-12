Dairelerde 4. Hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil 13. Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Toplam 11 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada maçlar Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynanacak olan karşılaşmalar sonrasında finallere kalan takımlar belli olacak.

Ertelenen Vergi Dairesi-Orta Eğitim Müşavirliği maçı 20 Ekim Cuma saat 19.00’da kaldığı yerden devam edecek.



A Grubu

Takımlar OGBMAYP

Vergi Dairesi33001139

Devlet Hastanesi43011589

Eğitim Müşavirliği32101597

Gümrük Dairesi420212146



B Grubu

Takımlar OGBMAYP

İlk Öğretim Dairesi440042812

Sivil Savunma 430119109

Sos. Sigortalar 420217176

Dev. Piyangoları 420221406

Din İşl. Müşavirliği410321453



Turnuvada oynanacak maçlar:

17 Ekim Salı

Saat 19.00 Gümrük Dairesi-Eğitim Müşavirliği

Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Vergi Dairesi

18 Ekim Çarşamba

Saat 19.00 Din İşleri Müşavirliği-Sosyal Sigortalar

Saat 20.00 Sivil Savunma-Devlet Piyangoları



