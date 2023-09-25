Dairelerde 2.Hafta mücadelesi başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta ilk maçları bugün oynanacak

Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bugün ve çarşamba günü oynanacak.

Toplam 11 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada maçlar Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi merhum iş insanı, spor sever Hasan Ramadan Cemil adına İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen turnuvada bugün ilk maç A Grubunda saat 19.00’da başlayacak. B Grubundaki ikinci hafta maçları çarşamba oynanacak.



2.HAFTANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

26 Eylül Salı

A Grubu

19.00: Gümrük Dairesi - Din İşleri Başkanlığı

20.00: Eğitim Müşavirliği - Vergi Dairesi

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

B Grubu

19.00: Din İşleri Müşavirliği-Devlet Piyangoları

20.00: Sivil Savunma-Merkezi Cezaevi

21.00: Sosyal Sigortalar - İlköğretim Dairesi

