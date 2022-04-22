Cüneyt Çakır’a yeniden görev verildi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır’a klasman dışı bırakılma sürecinin ardından ilk kez görev verildi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile YukatelKayserisopr arasındaki maçı yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'in 34. Hafta programı

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0 - 6

BUGÜN

16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar:

16.00 MedipolBaşakşehir-AtakaşHatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-YukatelKayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol

