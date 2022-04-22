Cüneyt Çakır’a yeniden görev verildi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.
TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile YukatelKayserisopr arasındaki maçı yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34. Hafta programı
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0 - 6
BUGÜN
16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar:
16.00 MedipolBaşakşehir-AtakaşHatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-YukatelKayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol
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