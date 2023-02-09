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CONIFA’dan KTFF’ye taziye mesajı

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Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) için taziye mesajı yayınladı

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CONIFA’dan KTFF’ye taziye mesajı
Türkiye’de yaşanan depremde Miracle Değirmenlik futbolcusu Arda Akbaba, Gönyeli futbolcusu Mehmet Gülen ve Göçmenköy yöneticisi Amaç Arnavutoğlu’nun yaşamını yitirmesi sonrası CONIFA Başkanı Per-Anders Blind imzası taşıyan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
 "Sevgili arkadaşlar. Yüreğimizde hüzünle, üyemiz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan acı bir haber aldık.
KTFF kulüplerindeki birçok oyuncu ve yönetici, Türkiye'yi hem de Suriye'yi vuran korkunç depremden sağ çıkamadı. CONIFA, KTFF, tüm aile üyelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini sunmak istiyor. Bu kaybı atlatmanıza yardımcı olacak cesaret, güç ve sevgi diliyorum. Dualarımızdasınız ve bu zor dönemde hepimiz size sevgi ve teselli gönderiyoruz.”
 
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