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Çocuklar, Küçük Kaymaklı’da buluşuyor

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Çocuklar, Küçük Kaymaklı’da buluşuyor
Süper Ligin köklü kulübü K.KaymaklıTürk Spor Kulübü’nün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği Dünya Çocuk Günü etkinliğinin 2.si yapılıyor.
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Akademisi’nin ikincisini düzenleyeceği Dünya Çocuk Günü etkinliği Şht Hüseyin Ruso Stadyumu’nda, K.Kaymaklı, Gönyeli,Göçmenköyve Baf Ülkü Yurdu’nun katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Etkinlikle ilgili olarak K.Kaymaklı Kulübü’nden şu duyuru yapıldı:
“1 Haziran Çarşamba günü saat 17:30’da geleceğimiz olan çocuklarımızla sporun heyecanını ve dostluğunu birlikte paylaşıyoruz. Tüm taraftarlarımızı sahamızda görmeyi bekliyoruz.
Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var biliyoruz.”
 
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