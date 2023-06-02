1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Lefkoşa’daki Akademiler çocuklara güzel saatler yaşatarak futbolla coşmalarını sağladılar.
Küçük Kaymaklı Akademi ile Gönyeli Akademi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle futbol maçları organize ettiler. Şehit Hüseyin Ruso Stadı'ndaki tesislerde düzenlenen etkinlikte çocuklar futbolla coştular. 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü futbol oynayarak geçiren çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.
Öte yandan China Bazaar Gençlik Gücü Akademi ile Dikmen Gücü Akademi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle futbol maçları organize ettiler. Çağlayan bölgesinde bulunan Kemal Deniz Antrenman Sahasında düzenlenen etkinlikte çocuklar futbolla coştular. 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü futbol oynayarak geçiren çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.
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