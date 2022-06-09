Civisil, Ötüken'in fiyakasını bozdu

İktisatbank BTM 2. Lig 3. haftasının kapanış maçında Autorite Civisil konuk ettiğ kayıpsız Ötüken'i mağlup ederek süpriz yaptı.

BTM 2. Lig 6. Grup 3. hafta maçında lider Ötüken maçın son dakikalarına rakibi Autorite Civisil önünde 1 -0 önde girmesine karşın sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ferhat Tuna'nı yönettiği karşılaşmada Ötüken 9. dakikada Ersan Öztürk'le öne geçerken Civisil takımı maçı bırakmayarak 90 ve 90+3 dakiklarda Furkan Çırakoğlu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada Ötüken'den Malik Sercan ve Sercan Denizhan kırmızı kart gördüler.