Çıraklı: Oyuncunun kariyerine katkıya, infial yarattılar

Özeş Çıraklı, Yonpaş Dumlupınar kulübünün kendisine yönelik açıklamalarına sert karşılık verirken, “Kulüp, 6 oyuncusu Kıbrıslı Türk bir antrenör aracılığıyla yurt dışına pazarlanırken bunu ihanet görmemiştir. Hal böyleyken, bir menajerin, bir oyuncularının yönetim kurulu üyesinin onayı çerçevesinde kariyerine katkı koymak istemesine karşı infial yaratıp, hakarete varan açıklamalar yapılması şaşırtıcıdır.” açıklamasını yaptı

FIFA Lisanslı Futbolcu Menajeri Özeş Çıraklı, Yonpaş Dumlupınar kulübünün kendisine yönelik açıklamalarına sert karşılık verdi.

ÖzeşÇıraklı’nın açıklamaları şöyle:

“KKTC’nin bir futbol kulübünün resmi facebook hesabından yayınladığı, tek amacı şahsımı itibarsızlaştırma ve bana zarar vermek olan açıklamayı üzülerek okumuş bulunuyorum.

Bu harekete istinaden, kamuoyunun bilgisi için, hakkımda yapılan yersiz ithamlara karşı cevap yazma ihtiyacı duymaktayım.FIFA Lisanslı bir futbolcu menajeri olarak işim futbolda kariyer sahibi olmak isteyen sporculara yardımcı olmaktır. Neredeyse bir senedir futbolsuz kalmış olan ülkemizde kariyer yapmak, futbol hayatlarını sürdürmek ve geçimlerini sağlamak futbolcuların en doğal hakkıdır.

Bu kulübün açıklamasında bahsi geçen oyuncu başka bir Kıbrıslı Türk antrenör aracılığıyla farklı bir kulübe transfer olmak üzereyken, oyuncunun bu transferden mağdur olacağı anlaşıldığı için transferden vazgeçilmiştir. Bu durumda oyuncunun başka bir kulübe transfer olmayı arzu etmesi halinde yardımcı olabileceğimi aynı zamanda bu kulübün yönetim kurulu üyesi de olan babasına bildirdim. Bu noktadan sonra potansiyel bir kulüp ile yapmış olduğum tüm görüşmeler tamamen oyuncu ve babasının bilgisi ve onayı dahilinde yapılmıştır.

Açıklamada, bonservis ödenip alınan başka bir oyuncuyu kaçırdığım ve oyuncularını başka kulüplere pazarladığım şeklinde yapılan iddia ve bu şekilde Kıbrıslı Türk bir menajer olarak ülke futboluna ihanet ettiğim suçlaması tamamen ve sadece manipülasyon amacıyla yapılmıştır. Kulüp, daha önce bonservis ödenerek alınan bir oyuncuları Kıbrıslı Türk bir futbolcu aracılığıyla yurt dışına transfer olurken veya yine aynı şekilde 6 oyuncusu Kıbrıslı Türk bir antrenör aracılığıyla yurt dışına pazarlanırken hiçbir rahatsızlık duymamış ve bunu ihanet olarak görmemiştir. Hal böyleyken, FIFA Lisanslı Kıbrıslı Türk bir futbolcu menajerinin, bir oyuncularının kulübün yönetim kurulu üyesinin bilgisi ve onayı çerçevesinde kariyerine katkı koymak istemesine karşı böylesi bir infial yaratıp, hakarete varan açıklamalar yapması ise şaşırtıcıdır. Diğer yandan, aynı kulüp ve antrenörü, ne yazık ki profesyonel olmak için herşeyi göze almış yabancı futbolcuları dolandıran, iki liraya oynamaya hazır oyuncuyu iki misline kulüplerimize pazarlayan lisanssız yabancı bir menejerle çalışmaya devam etmekten ve bu menajeri diğer kulüplere tavsiye etmekten hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.

Yaklaşık iki buçuk sene önce başka bir BAL takımının kampından, ulaşım masrafları karşılanacağı söylenerek denemek için Kıbrıs’a getirdikleri, ancak daha sonra beğenmedikleri için geri gönderdikleri oyuncunun masraflarını, kendilerine son iki buçuk senedir, saygı çerçevesinde, defalarca hatırlatılmasına rağmen karşılanmadığını ve tüm bu masraflarının karalamaya çalıştıkları şahsım tarafından ödendiğini kulüp yönetim kuruluna hatırlatırım.

Hal böyleyken, hayatımı kazandığım başka bir işim olduğunu ve futbolcu menajerliği görevimde ana amacımın para kazanmak olmadığını bildikleri halde, birkaç bin TL’ye tamah ettiğimi iddia ederken, sporun gerçek ruhunu anlayamamış bu kulübün yönetim kurulunun bana etik ve ahlak dersi vermeye çalışması ise sadece komiktir.

KKTC futboluna zarar verdiğimi iddia edenlerin yine bilmedikleri birşey de son transfer döneminde başka bir kulübün futbolcusunun peşinatını kendi cebimden ödeyerek oyuncunun ve kulübün mağdur olmamalarını sağlamaya çalıştığımdır.

Diğer yandan, pandemi döneminde maaşları ödenmeden aç susuz ortada bırakılan, transferini yapmadığım, üzerlerinden tek bir kuruş kazanmadığım, kendi oyuncum bile olmayan, iki farklı takımdan üç futbolcuyu, sadece insani değerlerim bazında dört ay boyunca kendi cebimden ödeyerek kiraladığım bir apartman dairesinde misafir ettiğimdir. Bu anlamda futbolumuzun bu insani utancını da örtmeye çalışmak da karakterine saldırdıkları şahsıma düşmüştür.

Futbolcu menajeri olarak arzum, önceki yıllarda hiçbir maddi karşılık beklemeden yaptığım girişimler sonucunda, tüm ambargoları kırarak, KTFF nezdinde, İspanya’da dünyanın en büyük gençler turnuvasına katılımlarını sağladığımız gibi, yetenekli gençlerimize profesyonel ortamda şans bulmalarında yardımcı olmaktır.

Son olarak, yaptıkları itibarımı karalayıcı açıklamadan ötürü bu kulübe karşı hukuki hakkımı mahkeme huzurunda da arayacağımı belirtmek isterim.”

