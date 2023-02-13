Cihangir’in gol yükünü Muhittin çekiyor

Cihangir takımının gol ayağı Muhitin, bu sezon takımının oynadığı 17 lig ve 1 kupa maçında görev alırken, 19 gol lig, 2 gol ise kupa olmak üzere, 21 golle takımının attığı gollerin neredeyse yarısını attı

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig ekibi Cihangir takımının golcü ismi Muhittin Tümbül bu sezon lig ve kupa olmak üzere oynadığı 18 maçta 21 gol atarak takımının gol yükünün neredeyse yarsını çeken isim oldu. Ligde 42 gol atan Cihangir’in 19 golünü Muhittin kaydetti. Muhittin Northernland Kıbrıs Kupası’nda ise 2 gol attı.

YONPAŞ DUMLUPINAR’A İKİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

Muhittin 17 haftada 4 takıma gol atamazken, iki maçta da gol atamadığı tek takım Yonpaş Dumlupınar takımı oldu.

Süper Ligin 1. Haftasında Cihangir konuk olduğu Yonpaş Dumlupınar’a gol atamayarak 0 -0 berabere kalırken, 16. Haftada ise kendi evinde 3 -1 mağlup ederken bu maçta da Muhittin Tümbül gol atmayı başaramadı.

Cihangir’in bu sezon oynadığı 17 lig ve 1 kupa maçında Muhittin Tümbül görev alırken, Ligin 5. Haftasında Yenicami ile 0-0 kalıdığı maçta, 9. haftada MTG’nin 6-0 kazandığı maçta ve 13. Haftada ise Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ettiği maçlarda da gol atamadı.



ÜÇ MAÇTA HATRİCK YAPTI

Öte yandan Cihangir’in golcüsü üç takıma karşı ise hat-trick yaptı. 11. Haftada K.Kaymaklı, 15. Haftada Doğan Türk Birliği ve 17. Haftada ise Mesarya’ya karşı hat-trick yapan Muhittin, 6. Haftada Merit. A. Yeşilova ile 10. Haftada Gönyeli’ye karşı ise 2’şer gol attı.

7 GOL PENALTIDAN

Golcü futbolcu ligde attığı 19 golün 7’sini penaltıdan atarken, geriye kalan 12 golün ise 9’unu ayakla 3 tanesini ise kafayla atmayı başardı. Muhittin geride kalan haftalarda bir tane ise kendi kalesine gol atma şansızlığını da yaşadı.