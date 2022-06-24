Cihangir’den Mikail’e izin çıkmadı

Süper Lig ekibi Cihangir son 2 sezonda başka kulüplerde kiralık olarak oynayan başarılı bek ve kanat oyuncusu Mikail Sivri’yi başka takımlara kiralamama kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon K.Kaymaklı’da başarılı bir performans sergileyen Mikail yeni sezon öncesinde özellikle Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlik Gücü tarafından transfer edilmek istenmekte.

Ancak Cihangir yönetimi tecrübeli savunmacısı Zihni Temelci’nin TFF 3. Lig’e transfer olması sonrasında Mikail’in başka takımlara transferine izin vermeyeceğini gerek Mikail’e gerekse Gençlik Gücü’ne bildirdi.



