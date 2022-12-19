Cihangir’den ana sponsora teşekkür ziyareti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir, ana sponsoru Erülkü Süpermarket’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, Erülkü direktörleri Ali ve Kağan Erülkü’ye yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz ana sponsoru Erülkü Süpermarket’e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Başkan Hüseyin Karavezirler ve yönetim Erülkü Süpermarket direktörleri Ali Erülkü ve Kağan Erülkü’ye teşekkür ziyaretinde bulundular. Yapılan ziyarette açıklamalarda bulunan Ali Erülkü ve Kağan Erülkü kulübümüze yaptıkları desteklerin devam edeceğini belirtip, takımımıza başarılar dilediler.
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