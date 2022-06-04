Cihangir’de gol sesi çıkmadı

BTM 2. Lig 4. Grup 2. Hafta karşılaşmasında Gaziköy ile Kırıkkale arasındaki mücadele 0-0 tamamlandı.

Cihangir Stadı’nda oynanan ve Necmi Bulut’un orta hakemliğini yaptığı 4. Grup mücadelesinde ilk haftayı 3 puanla kapatan Gaziköy ile ilk haftayı mağlup bitiren Kırıkkale arasındaki 90 dakikalık mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Gaziköy puanını 4 yaparken Kırıkkale ise ilk puanını aldı.

