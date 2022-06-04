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Cihangir’de gol sesi çıkmadı

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Cihangir’de gol sesi çıkmadı
BTM 2. Lig 4. Grup 2. Hafta karşılaşmasında Gaziköy ile Kırıkkale arasındaki mücadele 0-0 tamamlandı.
Cihangir Stadı’nda oynanan ve Necmi Bulut’un orta hakemliğini yaptığı  4. Grup mücadelesinde ilk haftayı 3 puanla kapatan Gaziköy ile ilk haftayı mağlup bitiren Kırıkkale arasındaki 90 dakikalık mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Gaziköy puanını 4 yaparken Kırıkkale ise ilk puanını aldı.
 
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