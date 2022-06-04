Cihangir’de gol sesi çıkmadı

BTM 2. Lig 4. Grup 2. Hafta karşılaşmasında Gaziköy ile Kırıkkale arasındaki mücadele 0-0 tamamlandı.
Cihangir Stadı’nda oynanan ve Necmi Bulut’un orta hakemliğini yaptığı 4. Grup mücadelesinde ilk haftayı 3 puanla kapatan Gaziköy ile ilk haftayı mağlup bitiren Kırıkkale arasındaki 90 dakikalık mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Gaziköy puanını 4 yaparken Kırıkkale ise ilk puanını aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.