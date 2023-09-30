Cihangir, zoru başardı

Cihangir, konuk ettiği Göçmenköy karşısında üç kez geriye düşmesine ve ikinci devrenin başında 10 kişi kalmasına karşın sahadan 4 - 3 galip ayrılarak zoru başardı

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Atlar, Serdar Gürpınar

Cihangir: Yunus, Nurettin, (Berhan), Mikail Sivri, Selçuk Sergeç, Meye, Babacar, Yankı (İbrahim), Muhittin Tümbül, Sercan, Hakan (Ozan), Berkem Nurdal(Çağrı)

Göçmenköy: Mehmet, Mahmut, Bilal Ceylan, Alaattin Yavuz(Mahmut), Bayram Anday (M. İnanç), İbrahim, Remzi, Arda, Samet Akrep (Reşit), Kadir, Quentin Debouto

Goller: Dk.30 ve 88 Muhittin Tümbül, Dk.38 Yankı Aktül, Dk.79 Laurys Ndong Meye (Cihangir) – Dk.2 Alaattin Yavuz, Dk.24 Arda Sözcü, Dk.43 Quentin Debouto (Göçmenköy)

Kırmızı Kart: Dk.53 Mikail Sivri (Cihangir)





AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında Cihangir ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan iki takımın mücadelesi Cihangir Stadı’nda yer aldı. Konuk Göçmenköy 2’nci dakikada Alaattin, 24’üncü dakikada Arda Sözcü ile 2-0 üstünlük yakaladı. Cihangir bu gollere 30’ncu dakikada Muhittin Tümbül’ün serbest vuruş ve Yankı Aktül’ün 38’nci dakikadaki golüyle yanıt verdi. Göçmenköy’den Debouto’nun 43’te attığı golle konuk takım soyunma odasına 3-2 önde girdi. Cihangir’den Mikail 53’üncü dakikada çift sarı kartla oyun dışı kalması sonrası ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 79’uncu dakikada Ndong Meye kafa ile skoru 3-3 yaparken, 88’de geçtiğimiz yılın gol kralı Muhittin Tümbül bir kez daha sahneye çıkarak takımının 4-3’lük galibiyet golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Cihangir 4 puana yükselirken, Göçmenköy 3 puanda kaldı.

Cihangir StadıOsman Özpaşa, Halil Atlar, Serdar GürpınarYunus, Nurettin, (Berhan), Mikail Sivri, Selçuk Sergeç, Meye, Babacar, Yankı (İbrahim), Muhittin Tümbül, Sercan, Hakan (Ozan), Berkem Nurdal(Çağrı)Mehmet, Mahmut, Bilal Ceylan, Alaattin Yavuz(Mahmut), Bayram Anday (M. İnanç), İbrahim, Remzi, Arda, Samet Akrep (Reşit), Kadir, Quentin DeboutoDk.30 ve 88 Muhittin Tümbül, Dk.38 Yankı Aktül, Dk.79 Laurys Ndong Meye (Cihangir) – Dk.2 Alaattin Yavuz, Dk.24 Arda Sözcü, Dk.43 Quentin Debouto (Göçmenköy)Dk.53 Mikail Sivri (Cihangir)AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında Cihangir ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan iki takımın mücadelesi Cihangir Stadı’nda yer aldı. Konuk Göçmenköy 2’nci dakikada Alaattin, 24’üncü dakikada Arda Sözcü ile 2-0 üstünlük yakaladı. Cihangir bu gollere 30’ncu dakikada Muhittin Tümbül’ün serbest vuruş ve Yankı Aktül’ün 38’nci dakikadaki golüyle yanıt verdi. Göçmenköy’den Debouto’nun 43’te attığı golle konuk takım soyunma odasına 3-2 önde girdi. Cihangir’den Mikail 53’üncü dakikada çift sarı kartla oyun dışı kalması sonrası ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 79’uncu dakikada Ndong Meye kafa ile skoru 3-3 yaparken, 88’de geçtiğimiz yılın gol kralı Muhittin Tümbül bir kez daha sahneye çıkarak takımının 4-3’lük galibiyet golünü kaydetti.Bu sonucun ardından Cihangir 4 puana yükselirken, Göçmenköy 3 puanda kaldı.