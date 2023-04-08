Cihangir, Tepe’de moral buldu

Stadyum: Gönyeli Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, İbrahim Katmer
Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali, Mustafa Hacı, Kahraman, Osita, Kaan, Berkay, Yusuf Elma, Barış, Rıdvan, Ahmet Eser
Cihangir: Dursun, Mikail, Selçuk, Berhan, Hakan, Muhittin, Tacettin, Nurettin, Erol, Yankı, Rahmi
Goller:70.Dk (P) Kahraman (Gönyeli)-26.Dk Yankı, 45.Dk Rahmi, 81.Dk Berhan (Cihangir)
AKSA Süper Lig'de 25.haftada ligde kalma mücadelesi veren Gönyeli ile ligin rahat ekibi Cihangir karşılaştı. Gönyeli Stadı'nda oynanan maçı konuk Cihangir 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Cihangir'e galibiyeti getiren golleri Yankı Aktül, Rahmi Çelik ve Berhan Çelme kaydederken, Gönyeli'nin tek golü Kahraman Dönmez'den geldi.
2.Dk: Cihangir atağında Yankı’nın vuruşu yan direğe çarpıp dışarıya gitti.
26.Dk: Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Yankı’nın vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 0-1 Cihangir
45.Dk: Muhittin ceza alanına girer girmez çaprazdan topu ortaladı ve Rahmi’nin vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 0-2 Cihangir
70.Dk:Kaleci Dursun’un rakibine müdahalesi sonrasında Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kahraman’ın vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 1-2 Cihangir
81.Dk: Cihangir atağında topla buluşan Berhan’ın vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 1-3 Cihangir
Bu sonuçla Cihangir 54 puana yükselirken, Gönyeli 11 puanda kaldı. Ligin 26.haftasında Gönyeli, Yonpaş Dumlupınar ile karşılaşırken, Cihangir de ChinaBazaar Gençlik Gücü'nü ağırlayacak.
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