Cihangir, moral depoladı

Cihangir, iki haftalık mağlubiyetin ardından Türk Ocağı’nı 3 – 0 mağlup ederek hafta arası oynayacağı kupadaki MTG karşılaşması öncesinde moral depoladı

Cihangir Stadı: Mustafa Öztuğay, Mehmet Ekşici, Özal Çağlayan.: Dursun Cem, Yankı(79.Dk Mehmet Yapıcıel), Tacettin, Berhan(46.Dk Ali Öztürk), Babacar (57.Dk Muhittin), Erol, Rahmi, Mikail, Nurettin, Sercan(87.Dk Ozan), HakanHüseyin Tutuş, Bilal, İlker Tek(86.Dk Yiğit), İlker İnceler (75.Dk Can), Mehmet Uçar, Sillah, Ömer(86.Dk Ahmet), İbrahim, Tuğberk (46.Dk Mahmut), Ertaç(82.Dk Berke), Remzi: 6.Dk İlker Tek (K.K),13 ve 56.Dk Tacettin(Cihangir)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 22. Haftanın maçında Cihangir, Türk Ocağı’nı Cihangir Stadında konuk etti.5.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla sağdan ceza alanına giren Berhan’ın vuruşunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.6.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına atılan ara pası kesmek isteyen İlker Tek yerden kayarak topa müdahale etti ancak ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti. Cihangir 1-0 TOL13.Dk :Cihangir atağında Mikail’in soldan ortasında Babacar topu göğsüyle Tacettin’e indirdi ve Tacettin’in volesinde top filelere gitti. Cihangir 2-0 TOL32.Dk: Cihangir atağında sağ kanattan ceza alanına giren Babacar’ın pasında Tacettin iyi bir vuruş yapamadı ve kaleci Hüseyin topa sahip oldu.52.Dk: TOL atağında İbrahim Köse sağ çaprazda topla buluştu ve vuruşu yaptı ancak top kaledi Dursun’dan geri döndü. Dönen topa Remzi vurdu ancak top dışarıya gitti.56.Dk: Cihangir atağında gelişen pozisyonda ceza alanı içerisinde topla buluşan Tacettin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-0 TOL61.Dk: TOL atağında Mehmet Uçar’ın pasıyla topla buluşan Remzi’nin vuruşunda top direkten geri geldi.Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gol çabaları sonuç vermeyince karşılaşma Cihangir’in 3 -0’lık üstünlüğünde tamamlandı.