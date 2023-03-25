Cihangir, moral depoladı

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Mustafa Öztuğay, Mehmet Ekşici, Özal Çağlayan.
Cihangir: Dursun Cem, Yankı(79.Dk Mehmet Yapıcıel), Tacettin, Berhan(46.Dk Ali Öztürk), Babacar (57.Dk Muhittin), Erol, Rahmi, Mikail, Nurettin, Sercan(87.Dk Ozan), Hakan
Türk Ocağı: Hüseyin Tutuş, Bilal, İlker Tek(86.Dk Yiğit), İlker İnceler (75.Dk Can), Mehmet Uçar, Sillah, Ömer(86.Dk Ahmet), İbrahim, Tuğberk (46.Dk Mahmut), Ertaç(82.Dk Berke), Remzi
Goller: 6.Dk İlker Tek (K.K),13 ve 56.Dk Tacettin(Cihangir)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 22. Haftanın maçında Cihangir, Türk Ocağı’nı Cihangir Stadında konuk etti.
5.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla sağdan ceza alanına giren Berhan’ın vuruşunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.
6.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına atılan ara pası kesmek isteyen İlker Tek yerden kayarak topa müdahale etti ancak ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti. Cihangir 1-0 TOL
13.Dk :Cihangir atağında Mikail’in soldan ortasında Babacar topu göğsüyle Tacettin’e indirdi ve Tacettin’in volesinde top filelere gitti. Cihangir 2-0 TOL
32.Dk: Cihangir atağında sağ kanattan ceza alanına giren Babacar’ın pasında Tacettin iyi bir vuruş yapamadı ve kaleci Hüseyin topa sahip oldu.
52.Dk: TOL atağında İbrahim Köse sağ çaprazda topla buluştu ve vuruşu yaptı ancak top kaledi Dursun’dan geri döndü. Dönen topa Remzi vurdu ancak top dışarıya gitti.
56.Dk: Cihangir atağında gelişen pozisyonda ceza alanı içerisinde topla buluşan Tacettin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-0 TOL
61.Dk: TOL atağında Mehmet Uçar’ın pasıyla topla buluşan Remzi’nin vuruşunda top direkten geri geldi.
Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gol çabaları sonuç vermeyince karşılaşma Cihangir’in 3 -0’lık üstünlüğünde tamamlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.