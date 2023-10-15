Cihangir, Kartal’ı avladı

Zirve yarışında olan Cihangir konuk ettiği Yenicami karşısında golcüleri Muhittin ve Babacar’ın golleriyle 5 – 1 mağlup etti

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Serkan Özdenkci,İsmail Egeli

Cihangir:Yunus,Sercan,Selçuk,Meye(46.Dk Ali Öztürk),Muhittin(87.Dk Engin),Berhan(72.Dk Hakan),Mikail,Babacar,İbrahim Karadal(46.Dk Nurettin),Çağrı,Yankı(61.Dk Berkem)

Yenicami:İdris,Kaan(74.Dk Karan),Koray, Hüseyin Paşa, Hasan Kanlı,Ali Üçtaş(90.Dk Doğukan),Barış(74.Dk Cenker),Fikret(80.Dk Mehmet Çavuş),Yao,Yakup,Uzo(90.Dk Can)

Goller:9,32 ve 42.Dk Muhittin,85 ve 89.Dk Babacar(Cihangir)-67.Dk Yao(Yenicami)



Süper Ligin 4. Hafta Pazar günü maçında Cihangir, Yenicami’yi Cihangir Stadı’nda konuk etti.

9.Dk: Cihangir atağında Sercan göbekten hızlar rakip ceza alanına girdi ve pasını solda boş durumdaki Muhittin’e aktardı. Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti.Cihangir 1-0 Yenicami

26.Dk : Yenicami atağında soldan Uzo’nun attığı uzun pasta Barış’ın şutu üst direkten geri geldi.

28.Dk: Cihangir atağında Meye sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Muhittin kafa vuruşunu yaptı ancak Hasan Kanlı topu çizgiden çıkartmayı başardı.

32.Dk : Cihangir atağında Muhittin kaleyi tam karşıdan gören bir pozisyonda uzaktan vuruşunu yaptı ve topu köşeden filelere gönderdi. Cihangir 2-0 Yenicami

42.Dk: Cihangir’de kaleyi tam karşıdan gören ve yaklaşık 18 metre uzaklıktaki noktada kazanılan frikiği kullanan Muhittin’in şutunda top filelere gitti. Cihangir 3-0 Yenicami

67.Dk: Yenicami atağında Yakup sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Yao kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-1 Yenicami

85.Dk: Cihangir atağında Çağrı sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Babacar’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 4-1 Yenicami

89.Dk: Cihangir atağında Hüseyin Paşa’dan sıyrılan Babacar sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Cihangir 5-1 Yenicami



