Cihangir, Kargaları avladı

Süper Ligde iki kayıpsız takımın zirve mücadelesinde Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Cihangir karşısında sahadan 2 – 1 mağlup ayrıldı. Cihangir bu sonuçla MTG’nin 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıUtku Hamacıoğlu, İbrahim Katmer, Berk BağrıkaraUfuk, Yusuf(Bünyamin), Zihni, Mustafa, Uğur, Ünal(Emre Kuvvetlişahin), Arif(Dinopeter), Erhun, Doğukan(Şenol), Hasan Celil, Doukara.Yunus, Mikail, Selçuk, Çağrı, Meye, Ali(Yankı(Hasan Can), Sercan, Hakan(Berhan), İbrahim(Nurettin), Muhittin, Babacar.: 90+11 Doukara(MTG), Dk. 43 Meye, Dk. 90+9 Muhittin(Cihangir)90+1 Yunus(Cihangir)AKSA Süper Lig’in 5’inci haftasında zirvenin ortakları MTG ile Cihangir arasında oynanan kritik maçta kazanan konuk Cihangir oldu. Haftaya averajla lider başlayan Mağusa Türk Gücü, takipçisi Cihangir karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak uuzn bir aradan sonra sahasında mağlup oldu. Cihangir ise önemli bir galibiyete imza attı.Cihangir’e galibiyet golleri 43’üncü dakikada Ndong Meye ve 90+9’uncu dakikada Muhittin Tümbül’den geldi. MTG’nin tek sayısını 90+11’inci dakikada Souleymane Doukara kayetti. Cihangir’de kaleci Yunus Yeşilırmak’ın 90+1’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından 17 maç sonra mağlup olan MağusaTürk Gücü 12 puanda kalırken Cihangir puanını 15 yaptı.