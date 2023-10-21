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Cihangir, Kargaları avladı

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Süper Ligde iki kayıpsız takımın zirve mücadelesinde Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Cihangir karşısında sahadan 2 – 1 mağlup ayrıldı. Cihangir bu sonuçla MTG’nin 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı

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Cihangir, Kargaları avladı
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Stat. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Utku Hamacıoğlu, İbrahim Katmer, Berk Bağrıkara
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf(Bünyamin), Zihni, Mustafa, Uğur, Ünal(Emre Kuvvetlişahin), Arif(Dinopeter), Erhun, Doğukan(Şenol), Hasan Celil, Doukara.
Cihangir: Yunus, Mikail, Selçuk, Çağrı, Meye, Ali(Yankı(Hasan Can), Sercan, Hakan(Berhan), İbrahim(Nurettin), Muhittin, Babacar.
Goller: 90+11 Doukara(MTG), Dk. 43 Meye, Dk. 90+9 Muhittin(Cihangir)
K.Kart:  90+1 Yunus(Cihangir)
 

AKSA Süper Lig’in 5’inci haftasında zirvenin ortakları MTG ile Cihangir arasında oynanan kritik maçta kazanan konuk Cihangir oldu. Haftaya averajla lider başlayan Mağusa Türk Gücü, takipçisi Cihangir karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak uuzn bir aradan sonra sahasında mağlup oldu. Cihangir ise önemli bir galibiyete imza attı.
Cihangir’e galibiyet golleri 43’üncü dakikada Ndong Meye ve 90+9’uncu dakikada Muhittin Tümbül’den geldi. MTG’nin tek sayısını 90+11’inci dakikada Souleymane Doukara kayetti. Cihangir’de kaleci Yunus Yeşilırmak’ın 90+1’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 17 maç sonra mağlup olan MağusaTürk Gücü 12 puanda kalırken Cihangir puanını 15 yaptı.
 
 
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