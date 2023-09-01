Cihangir ile Göçmenköy, Bekir Topuz anısına oynayacak

Cihangir Spor Kulübü, kulübün değerleri anısına anı maçına organize etmeye devam ederken, Bekir Topuz anısına da maç organize etti.
Cihangir kulübünün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına Bekir Topuz Anı Maçına düzenlendi. Bekir Topuz Anı Maçında, Cihangir ile Göçmenköy İdman Yurdu arasında 02 Eylül 2023 saat 17:30 Cihangir Stadı’nda karşılaşacaklar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.