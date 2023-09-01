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Cihangir ile Göçmenköy, Bekir Topuz anısına oynayacak

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Cihangir ile Göçmenköy, Bekir Topuz anısına oynayacak
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Cihangir Spor Kulübü, kulübün değerleri anısına anı maçına organize etmeye devam ederken, Bekir Topuz anısına da maç organize etti.
Cihangir kulübünün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına Bekir Topuz Anı Maçına düzenlendi. Bekir Topuz Anı Maçında, Cihangir ile Göçmenköy İdman Yurdu arasında 02 Eylül 2023 saat 17:30 Cihangir Stadı’nda karşılaşacaklar.
 
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