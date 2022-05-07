Cihangir, Güzelyurt'ta dört dörtlük

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler:Zekai Töre, Selim Kaynarca, Fatih Bardakçıoğlu
Binatlı: Hasan Kaya, Arda, Sertaç, Nevzat (84.Dk Nevzat), Hasan Ağaç, Mustafa Süzgen, Nazım (40.Dk Süleyman), Mehmet Zaim, Hüseyin Tomak, Fikri, Erdem (40.Dk Mehmet Neşe) (75.Dk Darbaz)
Cihangir: Mehmet Yeşil (65.Dk Hamit) , Mishali, Selçuk, Hakan Karacaoğlu, Nurettin (46.Dk Taner), Muhittin, Erol (89.Dk Andreas), Barkın (65.Dk Mehmet Yapıcıel), Berkem (82.Dk Baran), Berhan, Zihni
Goller:37.Dk Mustafa Süzgen (Binatlı)-3.Dk Zihni, 25 ve 85.Dk Mishali,61.Dk Muhittin (Cihangir)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde 30. ve son haftada Cihangir, Binatlı’yı 4 – 1 mağlup ederek 48 puanla sezonu 9. tamamladı. Binatlı ise 16 puanda kaldı.
3.Dk: Cihangir atağında ceza alanına yapılan ortada Zihni kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Binatlı 0-1 Cihangir
25.Dk: Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mishali düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Binatlı 0-2 Cihangir
35.Dk: Binatlı atağında Mustafa Süzgen rakibinin müdahalesiyle ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve hakem Zekia Töre penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mustafa Süzgen’in vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.
37.Dk:Binatlı atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mustafa Süzgen vuruşunu yaparak köşeden topu filelere gönderdi. Binatlı 1-2 Cihangir
61.Dk: Cihangir atağında Muhittin vuruşunda kaleci Hasan’ın ellerinden seken top filelere gitti. Binatlı 1-3 Cihangir
85.Dk: Cihangir atağında topla buluşan Mishali’nin vuruşunda top filelere gitti. Binatlı 1-4 Cihangir
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.