Cihangir, Güzelyurt'ta dört dörtlük

Cihangir, Süper Ligden düşen Binatlı’yı deplasmanda farklı mağlup ederek sezonu tamamladı. Binatlı ise Süper Lige mağlubiyetle veda etti

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler:Zekai Töre, Selim Kaynarca, Fatih Bardakçıoğlu

Binatlı: Hasan Kaya, Arda, Sertaç, Nevzat (84.Dk Nevzat), Hasan Ağaç, Mustafa Süzgen, Nazım (40.Dk Süleyman), Mehmet Zaim, Hüseyin Tomak, Fikri, Erdem (40.Dk Mehmet Neşe) (75.Dk Darbaz)

Cihangir: Mehmet Yeşil (65.Dk Hamit) , Mishali, Selçuk, Hakan Karacaoğlu, Nurettin (46.Dk Taner), Muhittin, Erol (89.Dk Andreas), Barkın (65.Dk Mehmet Yapıcıel), Berkem (82.Dk Baran), Berhan, Zihni

Goller:37.Dk Mustafa Süzgen (Binatlı)-3.Dk Zihni, 25 ve 85.Dk Mishali,61.Dk Muhittin (Cihangir)



Niyazi ERGÜLEN

Süper Ligde 30. ve son haftada Cihangir, Binatlı’yı 4 – 1 mağlup ederek 48 puanla sezonu 9. tamamladı. Binatlı ise 16 puanda kaldı.

3.Dk: Cihangir atağında ceza alanına yapılan ortada Zihni kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Binatlı 0-1 Cihangir

25.Dk: Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mishali düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Binatlı 0-2 Cihangir

35.Dk: Binatlı atağında Mustafa Süzgen rakibinin müdahalesiyle ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve hakem Zekia Töre penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mustafa Süzgen’in vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

37.Dk:Binatlı atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mustafa Süzgen vuruşunu yaparak köşeden topu filelere gönderdi. Binatlı 1-2 Cihangir

61.Dk: Cihangir atağında Muhittin vuruşunda kaleci Hasan’ın ellerinden seken top filelere gitti. Binatlı 1-3 Cihangir

85.Dk: Cihangir atağında topla buluşan Mishali’nin vuruşunda top filelere gitti. Binatlı 1-4 Cihangir

