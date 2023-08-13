Cihangir, Esentepe’yi Babacar’la geçti

Richard Beale
Süper Lig ekibi Cihangir 2023-24 sezonunun ilk hazırlık maçında konuk olduğu Esentepe’yi farklı mağlup etti.
Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan hazırlık karşılaşmasına hızlı başlayan konuk Cihangir takımı ilk dakikalarda Babacar ve Yankı’nın attığı gollerle 2 – 0 öne geçti. İlk 15 dakikadan sonra toparlanan Esentepe takımı Ali Avcısoy’un attığı golle ilk devre 2-1 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye de iyi başlayan Cihangir Babacar ile skoru 3 – 1 yaparken, Esentepe ise Şahin Erdoğan’ın golüyle skoru 3 -2’ye taşıdı. Ancak maçın son bölümünde sahneye yine Babacar çıktı ve skoru 4 – 2 yapan golü attı. Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç Esentepe 2 – Cihangir 4 şeklinde tamamlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.