Cihangir, Esentepe’yi Babacar’la geçti

Richard BealeSüper Lig ekibi Cihangir 2023-24 sezonunun ilk hazırlık maçında konuk olduğu Esentepe’yi farklı mağlup etti.Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan hazırlık karşılaşmasına hızlı başlayan konuk Cihangir takımı ilk dakikalarda Babacar ve Yankı’nın attığı gollerle 2 – 0 öne geçti. İlk 15 dakikadan sonra toparlanan Esentepe takımı Ali Avcısoy’un attığı golle ilk devre 2-1 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı.İkinci devreye de iyi başlayan Cihangir Babacar ile skoru 3 – 1 yaparken, Esentepe ise Şahin Erdoğan’ın golüyle skoru 3 -2’ye taşıdı. Ancak maçın son bölümünde sahneye yine Babacar çıktı ve skoru 4 – 2 yapan golü attı. Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç Esentepe 2 – Cihangir 4 şeklinde tamamlandı.