Cihangir'e, Karşıyaka'dan fren

Süper Lig'de ilk 10 haftada puan kayıpsız olarak lider tamamlayan Cihangir ilk puan kaybını konuk ettiği M. Karşıyaka ile 1 - 1 berabere kalarak yaşadı

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci

CİHANGİR: Hasancan, Babacar, Selçuk, Meye, Muhittin, Hakan, Mikail, Sercan, İbrahim Karadal, Çağrı(DK 85 Ali Öztürk), Berhan(DK 46 Yankı).

MİRACLE KARŞIYAKA: Erdoğan, İlker, Mustafa Vardi, Sena, Mehmet Göktaş, Ahmet Hatay(DK 74 Mustafa Soytürk), Dıatta, Rahmi, Ali(DK 55 Barkın), Mustafa Süzgen(DK 46 Pote), Burak(DK 74 Toykan).

KIRMIZI KART: DK 54 Mehmet Göktaş(Miracle Karşıyaka).

GOLLER: DK 3 Muhittin(Cihangir). DK 83 pen Dıatta(Miracle Karşıyaka).



Aksa Süper Ligin 11.haftasında lider Cihangir konuk ettiği M.Karşıyaka ile sahadan 1 - 1 eşitlikle ayrılarak bu sezon ki ilk puan kaybını yaşadı.

3.DK: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muhittin yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi.1-0

11.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk takım Miracle Karşıyaka atağında İlker’in ceza alanı dışından vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

25.DK: Gelişen Miracle Karşıyaka atağında Mustafa Süzgen’in ortasında ceza alanı içerisinde Burak’ın kafa vuruşunda top direği yalayarak auta gitti.

29.DK: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Muhittin’in uzak mesafeden vuruşunda top az farkla auta gitti.

37.DK: Cihangir kontra atağında ceza alanına giren Muhittin’in uzak direğe vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

51.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında Muhitt’in indirdiği topa sert vuran Babacar, kaleci Erdoğan’ı geçemedi.

56.DK: Cihangir’in kullandığı serbest vuruşta Muhittin’in sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

67.DK: Çabuk gelişen Cihangir atağında Meye’nin sert vuruşunu kaleci Erdoğan iki hamlede önledi.

75.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Karşıyaka atağında Diatta’nın ortasında Pote’nin vuruşunu kaleci Hasancan kontrol etti.

77.DK: Cihangir’in kazandığı serbest atışta ceza alanına yapılan ortada arka direkte İbrahim Karadal’ın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

83.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Dıatta Cihangir ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Dıatta skora denge getirdi.1-1

90+5.DK: Miracle Karşıyaka atağında ceza alanı içinde Diatta’nın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 sona erdi.

