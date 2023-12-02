Cihangir'e, Karşıyaka'dan fren

YER: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci
CİHANGİR: Hasancan, Babacar, Selçuk, Meye, Muhittin, Hakan, Mikail, Sercan, İbrahim Karadal, Çağrı(DK 85 Ali Öztürk), Berhan(DK 46 Yankı).
MİRACLE KARŞIYAKA: Erdoğan, İlker, Mustafa Vardi, Sena, Mehmet Göktaş, Ahmet Hatay(DK 74 Mustafa Soytürk), Dıatta, Rahmi, Ali(DK 55 Barkın), Mustafa Süzgen(DK 46 Pote), Burak(DK 74 Toykan).
KIRMIZI KART: DK 54 Mehmet Göktaş(Miracle Karşıyaka).
GOLLER: DK 3 Muhittin(Cihangir). DK 83 pen Dıatta(Miracle Karşıyaka).
Aksa Süper Ligin 11.haftasında lider Cihangir konuk ettiği M.Karşıyaka ile sahadan 1 - 1 eşitlikle ayrılarak bu sezon ki ilk puan kaybını yaşadı.
3.DK: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muhittin yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi.1-0
11.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk takım Miracle Karşıyaka atağında İlker’in ceza alanı dışından vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
25.DK: Gelişen Miracle Karşıyaka atağında Mustafa Süzgen’in ortasında ceza alanı içerisinde Burak’ın kafa vuruşunda top direği yalayarak auta gitti.
29.DK: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Muhittin’in uzak mesafeden vuruşunda top az farkla auta gitti.
37.DK: Cihangir kontra atağında ceza alanına giren Muhittin’in uzak direğe vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
51.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında Muhitt’in indirdiği topa sert vuran Babacar, kaleci Erdoğan’ı geçemedi.
56.DK: Cihangir’in kullandığı serbest vuruşta Muhittin’in sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
67.DK: Çabuk gelişen Cihangir atağında Meye’nin sert vuruşunu kaleci Erdoğan iki hamlede önledi.
75.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Karşıyaka atağında Diatta’nın ortasında Pote’nin vuruşunu kaleci Hasancan kontrol etti.
77.DK: Cihangir’in kazandığı serbest atışta ceza alanına yapılan ortada arka direkte İbrahim Karadal’ın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
83.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Dıatta Cihangir ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Dıatta skora denge getirdi.1-1
90+5.DK: Miracle Karşıyaka atağında ceza alanı içinde Diatta’nın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.