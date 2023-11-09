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Cihangir alt yapısının konuğu PSG akademi

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Cihangir alt yapısının konuğu PSG akademi
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Cihangir Futbol Okulu, Fransa’nın ünlü takımı Paris Saint Germain’in (PSG) Türkiye Futbol Okulu ile dostluk maçları oynayacak. Cihangir Futbol Okulu ile Paris Saint Germain Türkiye Futbol Okulu arasındaki maçlar 6 farklı kategoride oynanacak. U6, U7, U8, U10, U12 ve U14 kategorilerinde oynanacak olan maçların sahaları ve tarihleri daha sonra açıklanacak.
 
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