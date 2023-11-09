Cihangir alt yapısının konuğu PSG akademi

Cihangir Futbol Okulu, Fransa’nın ünlü takımı Paris Saint Germain’in (PSG) Türkiye Futbol Okulu ile dostluk maçları oynayacak. Cihangir Futbol Okulu ile Paris Saint Germain Türkiye Futbol Okulu arasındaki maçlar 6 farklı kategoride oynanacak. U6, U7, U8, U10, U12 ve U14 kategorilerinde oynanacak olan maçların sahaları ve tarihleri daha sonra açıklanacak.
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