Cigi, Türk Ocağı’nda

Sezon başında 1. Lig ekibi Binatlı’ya transferi konusunda anlaşmaya varılan ancak daha sonra vazgeçilen Karşıyaka futbolcusu Mehmet Gürpınar(Cigi)’ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekibi Türk Ocağı, Miracle Karşıyaka'dan Mehmet Gürpınar'ı kadrosuna kattı.

Tecrübeli isim, sarı siyahlılarla idmanlara başlarken, dün gece takımla Burdur'da yapılacak olan kampa da katıldı.

