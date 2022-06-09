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Cigi ile Karşıyaka yolları ayırdı

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Cigi ile Karşıyaka yolları ayırdı
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Lig’in Girne bölgesi takımlarından Karşıyaka’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Karşıyaka takım kaptanı olan ve 13 yıldır aralıksız olarak kulüpte futbol oynayan başarılı defans oyuncusu Mehmet Gürpınar(Cigi) ile yönetim arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanamaması sonucunda Mehmet Gürpınar takımdan ayrılma kararı aldı.
Mehmet Gürpınar ayrılığı şöyle duyurdu:
“Uğuruna 13 sene gözümü kırpmadan mücadele verdiğim armasını gururla taşıdığım kaptanlığını yaptığım çocukluk aşkım olan kulübümden Bu gün itibariyle Ayrılma kararı aldım Yönetimle yaptığım görüşmede anlaşamadık ve kesinlikle sorunlu ayrılmak istemediğimi kendisine ilettim.Sağolsun yönetimin yardımcı olacağını bana iletti. Hakkım varsa helal olsun yerin hep ayrı olacak. (VASİLYA)
 
 
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