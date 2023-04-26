Çeyrek finalistler belirlendi

Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları dün oynanırken, rakiplerini mağlup eden Doğan T. Birliği, Taşkınköy ve Vadili takımları çeyrek finale yükseldiler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları dün oynandı.

Oynanan karşılaşmalar sonucunda rakiplerini mağlup eden Doğan T. Birliği, Taşkınköy ve Vadili takımları çeyrek finale yükseldiler.

Dün oynanan ilk tur karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Doğan T.Birliği-Hamitköy: 1 – 0

Binatlı-Taşkınköy: 0 – 4

Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 7 – 0

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Küçük Kaymaklı

Doğan Türk Birliği - Yonpaş Dumlupınar

Merit A.Yeşilova - Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi

Vadili TÇBSK - Taşkınköy



