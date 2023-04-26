Çeyrek finalistler belirlendi

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları dün oynandı.
Oynanan karşılaşmalar sonucunda rakiplerini mağlup eden Doğan T. Birliği, Taşkınköy ve Vadili takımları çeyrek finale yükseldiler.
Dün oynanan ilk tur karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Doğan T.Birliği-Hamitköy: 1 – 0
Binatlı-Taşkınköy: 0 – 4
Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 7 – 0
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Küçük Kaymaklı
Doğan Türk Birliği - Yonpaş Dumlupınar
Merit A.Yeşilova - Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi
Vadili TÇBSK - Taşkınköy
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