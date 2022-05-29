Çeyrek asır sonra gelen galibiyet

Yedidalga Aksu, çeyrek asır sonra liglere dönerken, sezonun ilk maçını galibiyetle tamamladı. Yedidalga Aksu, derbi maçta Yeşilyurt’u 3 – 1 mağlup etti

Hakemler: Olgun Canik, Gülben Küçük, Hülya Güney

Yedidalga Aksu:Ali Kurt, Burkan Örü, Emre Öreç, Ertuğrul Küçükandaç, Fırat Başavcı, Hüseyin Akaçalı, Mustafa Buldaç (Hasan Oral), Mustafa Karabetça( Ali Dana), Ramazan Kartal, Derken Örü, Mustafa Değirmencioğlu (Alişan)

Poy Rent A Car Yeşilyurt:Cengiz Pınar, Osman Gürgöze, Eren Meral, Hakan Özkaratan, Hasan Behlül, Serdal Sümer (Zeynel Alıcı), Deren Ağdelen, Mehmet Alşan, Hakan Özkan (Kemal Erdenhun), Şükrü Koçar, Mehmet Özadalı(Fahri Denizer)



Niyazi ERGÜLEN

İktisatbank BTM 2.Lig 3. Grup ilk hafta karşılaşmasında Yedidalga Aksu ile Poy Rent A Car Yeşilyurt takımları Denizli Bilal İyigünStadında karşılaştılar.

Olgun Canik’in yönettiği karşılaşmaya baskılı başlayan Yedidalga Aksu, oyunun kontrolünü eline alırken, 9. dakikada Eren Meeral’ıntopu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gol atmasıyla 1 – 0 öne geçti.

Poy Rent A Car Yeşilyurt ise kontralarla gol ararken, ilk yarının uzatma bölümünde defansın arkasına atılan topa hareketlenen Şükrü Koçar takımına beraberliği getirdi. 1 – 1

İkinci devreye de baskılı başlayan Yedidalga Aksu olurken,Poy Rent A Car Yeşilyurt kontralarla gol aradı.

Her iki takımın karşılıklı atakları gol getirmezken oyunun son bölümünde Yedidalga Aksu Ramazan Kartal ile 78’de yeniden öne geçti. 2 – 1

Uzatma bölümünde ise tecrübeli savunma oyuncusu Hüseyin Akaçalı’nın golü skoru belirledi. 3 – 1

