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Çetinkaya’da kiralıklar belirlendi

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Çetinkaya’da kiralıklar belirlendi
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Çetinkaya'da Acapulco kampı sonrası kiralık futbolcuların listesi açıklandı.
Teknik direktör Cemal Kır'ın raporu doğrultusunda açıklanan liste şöyle: 
Mehmet Söker
Tahsin Denizsever
Erdi Erduran
Ahmet Can Tokmak
Berkant Demir
Kani Kansu Çeliker
 
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