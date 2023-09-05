Çetinkaya’da kiralıklar belirlendi

Çetinkaya'da Acapulco kampı sonrası kiralık futbolcuların listesi açıklandı.
Teknik direktör Cemal Kır'ın raporu doğrultusunda açıklanan liste şöyle:
Mehmet Söker
Tahsin Denizsever
Erdi Erduran
Ahmet Can Tokmak
Berkant Demir
Kani Kansu Çeliker
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