Çetinkaya, Yunuslara ilki yaşattı

Çetinkaya, haftaya namağlup giren Gençler Birliği’ni Ömer Kaygusuz’un golüyle mağlup ederken, liderliğini koruyan rakibi ile puan farkını 3’e indirdi

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Cem Öksüzoğlulları, Abdullah Genç

Çetinkaya: Ozan, Tunç, Abbas, Behiç, İbrahim Köse (Dk.87 Burak), Mustafa Atlar, Çağdaş, Ertan (Dk.85 Özcan), Cemal (Recep), Yusuf, Ömer (Dk.75 Yiğitcan)

Gençler Birliği: Cengiz, Emir (Dk.28 İsmet), Cenker(Dk.75 Erhan), Sertan, Yıldıray (Dk.60 Bülent), Berk, Salih, Ahmet Kara, Beşir, Osman, Kadir

Gol: Dk.65 Ömer (Çetinkaya)

Kırmızı Kart: Dk.87 Yiğitcan (Çetinkaya)



AKSA 1. Lig 7. Hafta mücadelesinde şampiyonluk hedefindeki 2 takım Çetinkaya ile Gençler Birliği karşılaştı.

Ligde çıkışa geçen Çetinkaya, haftaya namağlup giren Gençler Birliği’ni Ömer Kaygusuz’un golüyle mağlup ederken, ilk yenilgisini almasına rağmen liderliğini koruyan rakibi ile puan farkını 3’e indirdi.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da vasatın altında bir futbol oynarken, pozisyon dahi üretmekte zorlandılar.

İkinci devrede kabuk değiştiren 2 takım da etkili ve atak bir futbol oynamaya başladılar. Çetinkaya, 65. dakikada golcüsü Ömer ile 1 – 0 öne geçip, 75’te Yiğitcan’ın kırmızı kart görmesine skoru korumasını başardı.

