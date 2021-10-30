banner583
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
11 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
23 0
 
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
45 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
130 0
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
24 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
34 0
banner661
banner726

Çetinkaya, Yunuslara ilki yaşattı

banner476

Çetinkaya, haftaya namağlup giren Gençler Birliği’ni Ömer Kaygusuz’un golüyle mağlup ederken, liderliğini koruyan rakibi ile puan farkını 3’e indirdi

banner714
Çetinkaya, Yunuslara ilki yaşattı
banner721
Stadyum:  Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Cem Öksüzoğlulları, Abdullah Genç
Çetinkaya: Ozan, Tunç, Abbas, Behiç, İbrahim Köse (Dk.87 Burak), Mustafa Atlar, Çağdaş, Ertan (Dk.85 Özcan), Cemal (Recep), Yusuf, Ömer (Dk.75 Yiğitcan)
Gençler Birliği: Cengiz, Emir (Dk.28 İsmet), Cenker(Dk.75 Erhan), Sertan, Yıldıray (Dk.60 Bülent), Berk, Salih, Ahmet Kara, Beşir, Osman, Kadir
Gol: Dk.65 Ömer (Çetinkaya)
Kırmızı Kart: Dk.87 Yiğitcan  (Çetinkaya)
 
AKSA 1. Lig 7. Hafta mücadelesinde şampiyonluk hedefindeki 2 takım Çetinkaya ile Gençler Birliği karşılaştı.
Ligde çıkışa geçen Çetinkaya, haftaya namağlup giren Gençler Birliği’ni Ömer Kaygusuz’un golüyle mağlup ederken, ilk yenilgisini almasına rağmen liderliğini koruyan rakibi ile puan farkını 3’e indirdi.
Maçın ilk devresinde her 2 takım da vasatın altında bir futbol oynarken, pozisyon dahi üretmekte zorlandılar.
İkinci devrede kabuk değiştiren 2 takım da etkili ve atak bir futbol oynamaya başladılar. Çetinkaya, 65. dakikada golcüsü Ömer ile 1 – 0 öne geçip, 75’te Yiğitcan’ın kırmızı kart görmesine skoru korumasını başardı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.