Çetinkaya U-12 dünya arenasında boy gösteriyor

Çetinkaya Türk Spor Kulübü U12 takımı, Türkiye’nin futbol altyapısında önemli bir kulübü olan Altınordu’nun resmi davet ettiği 2023 Uluslararası İzmir Cup’ta ilk maçlarını oynadı.

Avrupa’nın en önemli gençlik turnuvalarından biri olan, 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen turnuvada Çetinkaya Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen kulüpleri ile karşılaşmalar oynuyor.

A Grubu’nda yer alan sarı kırmızılı ekip turnuvadaki ilk maçında İsrail’in MaccabiPetahTikva takımı ile karşılaştı. Bu maçı 3-0 mağlup tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci maçta İsveç’in Hammarby takımına 5-1 yenildi. Türkiye’nin önemli kulüplerinden Fenerbahçe ile karşılaşan Çetinkaya, bu maçta rakibine 2-0 mağlup oldu.

Çetinkaya, turnuvanın ikinci gününde Kayserispor, ardından Göztepe ve son olarak Sivasspor ile oynadıktan sonra grup maçlarını tamamlayacak.

